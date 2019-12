Soler: ?Hemos estudiado bastante bien al Ajax?

Amsterdam, 9 dic (EFE).- El futbolista del Valencia Carlos Soler dijo este lunes que la plantilla de Albert Celades ha ?estudiado bastante bien al Ajax? y valoró llegar a la última jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones con posibilidades de pasar a octavos.



?Tenemos una oportunidad muy bonita, todos sabíamos que iba a ser un grupo muy difícil y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros mismos?, dijo el jugador.



Preguntado por su posición cambiante en el centro del campo, respondió que es Celades quien decide y advirtió que el técnico ?no le da mucha importancia al sistema que pone? en el césped.



?En otros partidos hemos cambiado (de sistema) a los 20 ó 30 minutos y ha ido bien. La posición en el campo no me importa, el año pasado jugué en banda derecha, este año como pivote a la derecha y a la izquierda? Yo me siento cómodo?, indicó Soler.