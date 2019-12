Celades: El Valladolid es muy fiable y debemos tener la mentalidad adecuada

Paterna (Valencia), 20 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, advirtió de la dificultad que supondrá jugar este sábado en el campo del Valladolid, del que destacó la fiabilidad que tiene como local en la Liga.



?Esperamos un partido muy difícil. En casa lo están haciendo muy bien, sólo ha encajado tres goles y sólo ha perdido con el Sevilla. Es muy fiable en su campo y nos va a exigir. Tenemos que ir con la mentalidad adecuada para el partido que nos vamos a encontrar?, señaló en una rueda de prensa.



?Será un partido muy exigente que debemos afrontar con la mejor mentalidad, si no nos adaptamos a lo que vamos a vivir tenemos muchas opciones de estropearlo?, advirtió.



El entrenador confirmó que Jasper Cillessen y Kevin Gameiro aún no tienen el alta médica para el partido pero que sí que recuperará ya a Denis Cheryshev.



?Lleva bastantes días entrenando, valoramos incluirle en la ultima pero las sensaciones no eran las mejores, ha acumulado entrenamientos y está en perfectas condiciones?, destacó el entrenador.



El técnico admitió que este 2019 ha sido muy especial para la entidad por ser el año de su centenario ?y el club ha tenido la fortuna de que los resultados han sido muy buenos, debe ser un objetivo para el año que viene seguir igual?.



Celades no quiso ponerse nota tras haber cumplido sus primeros cien días en el club. ?No me gusta ponerme notas. Tenemos ambición, podemos ser mejores y hay un margen de mejora importante. Estar aquí y poder trabajar con estos jugadores todos los días es algo muy grande?, señaló. EFE



