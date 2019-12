Gabriel Paulista se perderá la eliminatoria ante el Atalanta por sanción

El defensa brasileño del Valencia Gabriel Paulista se perderá por sanción los dos partidos de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta.

El entrenador del Valencia, Albert Celades, confirmó que el club ya ha recibido la notificación de que el central ha sido sancionado con dos partidos tras su expulsión en el último encuentro de la fase de grupos ante el Ajax de Amsterdam.

"Me gustaría que no le hubiera caído ninguno, pero acatamos la decisión y sabemos que no podemos contar con él para la eliminatoria", confirmó el técnico.