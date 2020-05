Soler: "El objetivo es la Champions, no hay excusas"

El centrocampista del Valencia, Carlos Soler, aseguró que el objetivo, si se retoma LaLiga, es clasificarse para la Champions y que no hay excusas para no lograrlo. "Lo que nosotros queremos es llegar a posición Champions, ése es el objetivo. Nuestro club por historia siempre ha estado arriba, las dos ultimas temporadas nos hemos clasificado para Champions, entonces creo que desde principio de año se sabe que ese es el objetivo. Estamos cerca y quedan bastantes jornadas todavía", explicó en una charla en las redes sociales con el exfutbolista y ahora comentarista de television, Alberto Edjogo-Owono.



"Jugar en el Valencia CF implica eso. Yo que llevo mucho tiempo en el Valencia CF y también la gente que viene de fuera sabemos que es un club histórico. No hay excusa y es lo que vamos a intentar hacer", añadió.



Soler repasó también su ya larga trayectoria en el club de Mestalla y admitió que le ha costado "mucho y ha habido momentos en los que pensaba 'hasta aquí'". También puedo decir que he tenido suerte", reconoció. "Yo quería llegar a ser jugador de primera división. Soy de Valencia, vivo en la capital de toda la vida. Llegué con 7 años y tengo 23. Llevo 16 años. Al principio jugaba de delantero y marcaba muchísimos goles", recordó.



A partir de infantiles, explicó le fueron "retrasando la posición a media punta". "Luego me pusieron de '8' en juveniles y empecé a jugar un poco más. He pasado por todas las fases año a año. Cuando estaba en el filial, el primer equipo no iba bien y decidieron tirar mano de la cantera", señaló para explicar su ascenso a la primera plantilla.