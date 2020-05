El duro comunicado de Garay contra el Valencia

El jugador del Valencia Ezequiel Garay ha lanzado por sorpresa un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que carga duramente contra su club y le acusa de realizar una campaña de desprestigio contra él. El defensa argentino afirma en un extenso vídeo que todas las informaciones acerca de su negativa a renovar son falsas, y por este motivo, se ha visto en la obligación de hacer el comunicado.



"Me da mucha pena llegar a este punto, pero me veo obligado a hacerlo por la campaña de desprestigio que se está haciendo contra mi persona; y no me refiero a los medios. Me refiero a las personas de mi club que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional y como persona", afirma el central.



Al parecer, el club filtró a la prensa la negativa de Garay de aceptar la propuesta de renovación de 2,7 millones de euros por temporada, algo que no gustó nada al propio jugador. Garay, incluso, afirma que después de entablar varias conversaciones con Jorge López, directivo del conjunto ché, llegó a un acuerdo verbal para renovar, pero todo cambió durante el mes de enero y febrero.



El central planteó cambiar las condiciones pactadas de la renovación el 7 de enero, algo que no sentó nada bien en el seno del club e hizo incluso que se paralizara la negociación. Además, la situación se agravó cuando Garay sufrió una grave lesión en el mes de febrero que le mantendría lejos de los terrenos de juego en lo que resta de temporada.



"El propio César y Celades me hacen saber que tienen la intención de renovarme y solicitan mi baja federativa para que el club pueda fichar a otro jugador y yo accedo. Pregunto qué pasa con mi renovación y la respuesta es un silencio. Hasta el día de hoy no me han trasladado ninguna oferta ni la intención de renovarme", afirma Garay entre lágrimas durante el vídeo.