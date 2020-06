Paulista: "Nos estamos preparando también mentalmente"

El defensa del Valencia Gabriel Paulista aseguró que además de prepararse física, técnica y tácticamente para retomar LaLiga también lo están haciendo mentalmente para afrontar un tramo final de la competición en el que lucharán por entrar en la Champions y que se jugará sin público y cada tres días.



"Sabemos la camiseta que vestimos y nos estamos preparando, no solo dentro del campo, también mentalmente, para competir al máximo posible para lograr el objetivo que queremos", destacó el jugador brasileño en declaraciones facilitadas por el club.



"Hay que pensar que estamos a cuatro puntos de la zona Champions y quedan muchas jornadas y sí que podemos, el equipo está bastante motivado para llegar a jugar la Champions la próxima temporada", añadió.



El defensa dijo que deben encarar estas once jornadas "como si fueran finales" y que intenta "transmitir que queda poco". "Luego vamos a disfrutar mucho la próxima temporada si jugamos la Champions, porque no hay otra competición que te dé más ganas de jugar".



Paulista se mostró contento por el hecho de que algunos jugadores hayan superado las molestias que arrastraban antes del parón y dijo que deben regresar a la competición "mejor" de lo que la habían terminado.



Respecto al encuentro del viernes ante el Levante aseguró que es "un partido muy importante, un derbi". "La afición no quiere perder ningún partido y nosotros igual, quiero entrar al partido como si fuera una final".



"Ellos no van a poder estar dentro del estadio, pero siempre, no solo yo, vemos mensajes en las redes sociales de ánimo y de que sí podemos, eso te ayuda. Es diferente al no sentirles a ellos en el estadio, vamos a intentar darles una alegría a los aficionados porque lo merecen mucho también", destacó.