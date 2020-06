Valencia 1-1 Levante: Lo dejan todo para el final; Roger, baja ante el Sevilla

Volvió el fútbol a Mestalla, pero casi nada cambió. Ni la irregularidad del conjunto adiestrado por Celades, que tenía una buena ocasión de certificar su candidatura europea ante un vecino virtualmente salvado, ni el desatino de Diakhaby, clave para mal en la eliminatoria ante el Atalanta o en la derrota en Getafe. El central francés, ya con el tiempo cumplido y un sufrido 1-0 en el marcador, cometió un infantil penalti (doble: agarrón y pisotón a Vezo) que permitió a Melero, VAR mediante, firmar el empate definitivo en el alargue. Y con diez, porque Roger, uno de los apercibidos del cuadro granota -se libraron el propio Rúben Vezo, Clerc, Bardhi y Rochina-, se autoexpulsó en una refriega con Guillamón, por lo que reconfirmó que no estará el próximo lunes (19:30 h) ante el Sevilla en La Nucía, amén de continuar amenazado de suspensión cuando retorne ante el Espanyol.

Los dos equipos de la capital del Turia lo dejaron casi todo para el final. Fue mejor el Valencia, aunque el Levante opuso resistencia y, aunque apenas probó a Cillessen, dio sensación a ratos de poder arañar si acaso un empate. Pero, en el 89, un gran pase en profundidad de Guillamón que dejó pasar Cheryshev permitió a Gayà ponerla al primer palo para que Rodrigo, de lo mejor del cuadro che, cruzara con calidad al palo contrario. Parecía definitivo, pero los de Paco López, con todo perdido y en inferioridad, se fueron arriba, tocaron a rebato y, después de un par de amagos de Mayoral y Miramón, obtuvieron premio después de una absurda falta de Diakhaby que el propio galo estropeó con ese doble penalti que convirtió Melero.

Hasta el tramo final, el partido fue de pocas ocasiones e, incluso, tuvo fases muy espesas. Estuvo marcado por la igualdad, con momentos de dominio alternativo, sin que ninguno de los contendientes se mostrara claramente superior a su oponente. El Valencia mandó ligeramente sobre su rival en el tramo inicial del encuentro, gracias, sobre todo, a sus penetraciones por la banda izquierda, conducidas por Gayà, frente a un Levante bien asentado en defensa y que no daba opción a su rival en sus proyecciones.

Ésa fue la dinámica del encuentro hasta que, en torno al ecuador del primer periodo, el partido cambió gracias a que el conjunto visitante cobró más protagonismo al adueñarse del balón y jugar más cerca de la meta de Cillessen, con una larga serie de córners a su favor. Con el control del partido en manos de Rochina, Bardhi y, sobre todo, Campaña, el Valencia se encontró con espacios al contragolpe y, en uno de ellos, llegó la ocasión más clara de esta fase, en un disparo muy duro de Carlos Soler al larguero en un lanzamiento en el que el meta Aitor Fernández rozó ligeramente el balón.

No cambió esa jugada el ritmo de juego, puesto que los locales no estaban incómodos ante el dominio del rival, que no se vio acompañado de ocasiones claras de gol. Tampoco dispuso de ellas el equipo de Albert Celades, y se llegó al descanso con el e mpate inicial, en un choque en el que ambos equipos compitieron con energía, pero en el que crearon poco peligro. Poco varió el encuentro tras el descanso, aunque con las fuerzas recuperadas por parte del Valencia, que, antes de que empezaran los cambios, ya había nivelado el control del juego.

El partido no era vibrante, los equipos se mostraban imprecisos, especialmente en ataque, y no daba la impresión de que el gol pudiera rondar alguna de las porterías, ya que las defensas eran muy superiores a los atacantes. A medida que avanzaba el encuentro, se pasó a jugar más cerca del área del equipo dirigido por Paco López y el dominio local dio opciones al Levante al contragolpe. A quince minutos del final, el atacante levantinista Roger Martí vio la segunda amarilla tras una entrada a Hugo Guillamón y el encuentro, muy nivelado hasta entonces, se desequilibró en cuanto al número de jugadores sobre el césped, circunstancia que ser un factor influyente de cara al final del partido.

De entrada, no acusó el Levante la inferioridad, se mantuvo firme en defensa y tuvo alguna salida con cierta soltura y el Valencia no encontró la forma de hacer valer su superioridad de cara a puerta a pesar de que sus aproximaciones a la meta de Aitor se incrementaran. Todo lo importante pasó al final. En una de esas acciones, el Valencia elaboró una penetración por izquierda y logró abrir el marcador. El Levante no se rindió, buscó la igualada y la consiguió.

FICHA TÉCNICA.-

Valencia: Cillessen; Florenzi (Wass 56'), Diakhaby, Hugo Guillamón, Gayà; Carlos Soler (Ferráan Torres 68'), Parejo, Coquelin, Guedes (Cheryshev 87'); Rodrigo y Maxi Gómez (Gameiro 56').

Levante: Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Campaña (Pablo Martínez 84'), Vukcevic (Radoja 73'), Bardhi (Toño 73'); Rochina (Melero 61'), Morales (Borja Mayoral 61'); y Roger.

Árbitro: Alberola Rojas (comité castellano-manchego). Amonestó por el Valencia a Hugo Guillamón y por el Levante a Miramón y Vuckevic. Expulsó al visitante Roger por doble amonestación (74').

Goles: 1-0 (89') Rodrigo; 1-1 (95') Melero, de penalti.

Incidencias: Partido de la vigésimo novena jornada de liga, disputado a puerta cerrada en Mestalla.