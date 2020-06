Celades admite que "el Valencia está negociando" la renovación de Guillamón

El entrenador del Valencia, Albert Celades, reconoció que el club se encuentra en negociaciones con el defensa central Hugo Guillamón para renovar su contrato, que concluye a la finalización de la temporada, y mostró su deseo que del joven futbolista pueda seguir en la entidad.



"Sé que el club está negociando con sus agentes y ojalá se llegue a un bien fin", apuntó el técnico en rueda de prensa sobre el canterano, que ha disputado dos partidos esta temporada con el primer equipo y que fue titular la pasada jornada ante el Levante.



Hugo Guillamón, formado en la escuela del Valencia, ha sido compañero de Ferrán Torres en las categorías inferiores de la selección española, logrando alcanzar la final del Mundial sub-17 y ganado el Europeo sub-19, aunque su proyección en el primer equipo ha sido más tardía.



"Es un jugador con el que venimos trabajando en varios entrenamientos y antes del parón ya jugó en Anoeta. Por sus condiciones nos gusta lo que nos ofrece y es una alternativa más en el equipo. Es un chico muy maduro. Con los jóvenes hay que ir poco a poco porque éste es un ritmo muy diferente al que están acostumbrado", apuntó Celades.



Guillamón fue la gran noticia para el Valencia por su buena actuación en el derbi ante el Levante, todo lo contrario que su compañero en el eje de la defensa, Mouctar Diakhaby, quien cometió un absurdo penalti en el tiempo de prolongación, el tercero en los dos últimos partidos, que le costó dos puntos a su equipo.



Pese a que el propio Celades significó en la rueda de prensa posterior al partido ante el Levante que este tipo de errores le ha costado muchos puntos a su equipo y alguna clasificación, aseguró que el central francés "no está señalado".



"No hay ningún jugador sentenciado. Todos hemos cometido errores y no por eso desechamos a nadie. Debemos ser un grupo fuerte y no buscar culpables. Errores cometemos todos", concluyó.