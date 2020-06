El vestuario del Valencia, enfrentado con Celades

Bajan muy revueltas las aguas del Turia a su paso por Valencia tras la derrota del conjunto che ayer en Ipurua. El partido ante el Eibar se le presentaba a Celades y los suyos como una gran ocasión de meterse de lleno en las plazas europeas pero que finalmente no aprovecharon.

El objetivo marcado por el Valencia es la Champions, que a día de hoy está a siete puntos de distancia, frontera que marca el Sevilla FC de Lopetegui. Y todo ello ha provocado que se reabran heridas que ya parecían cerradas en Mestalla.

En los últimos días se han sucedido varios sucesos en el vestaurio valencianista que acabaron por explotar ayer con la derrota ante el Eibar. Así, según apuntaba anoche la Cadena COPE, el pasado domingo tras la victoria ante Osasuna, Maxi Gómez se encaró con Celades en el vestuario.

Según la cadena radiofónica, el delantero uruguayo le reprochó al técnico que siempre era uno de los primeros cambios mostrando incluso una actitud agresiva por la que casi llegan a las manos. El lunes, Maxi no se ejercitó con el primer equipo y algunos de sus compañeros salieron en defensa del uruguayo, tanto en público como en privado.

Los jugadores intercedieron para que César Sánchez, director deportivo, interviniera y solucionara el conflicto con el objetivo de centrarse en lo deportivo y poder alcanzar la Champions. Así fue, y Maxi entró en la convocatoria ante el Eibar, aunque fue suplente y saltó al campo en el minuto 86.

El enigmático mensaje de Kondogbia

El pasado martes, tras la reunión de los capitanes con el director deportivo, Kondogbia subia un mensaje a Instagram: ¿El traidor? Es como una serpiente, pica y se esconde...". Unas enigmáticas palabras en las que no señalaba a nadie expresamente pero en las que dejaba caer que tal vez pueda haber un 'topo' en el vestuario.

No en vano, Pichi Alonso, exfutbolista y comentarista, desvelaba durante la retransmisión del Valencia-Osasuna que Diakhaby no está para jugar en la elite: "Me han soplado que tal vez de carácter le falte algo, y que incluso cuando le presenta Albert (Celades) un video de sus errores se pone a llorar".

Más tarde, desde el club desmintieron tal situación entre el central y el entrenador. También Tribuna Deportiva desvela otros dos desencuentros entre Celades y los jugadores. Uno, con Guedes, molesto tras su cambio ante Osasuna y por el que se lo hizo ver en el vestuario tras el partido, y otro con Rubén Sobrino, que habría contestado de malas formas a Celades cuando lo mandó a calentar en el minuto 86.