0-2: La pegada de Raúl García acentúa la crisis che

Dos goles de Raúl García dieron a un Athletic superior un claro triunfo en Mestalla ante un débil Valencia que, a pesar del cambio de entrenador y de la llegada al banquillo de Salvador González 'Voro', no supera su crisis de juego y resultados y se mostró incapaz ante un rival que controló el choque de comienzo a fin. Es cierto que los dos goles de Raúl García llegaron tras dos errores burdos de jugadores locales, pero el fútbol desarrollado por el Athletic, unido a las carencias locales, no permitieron que el Valencia se metiera en el partido. Además, con este resultado, el Athletic supera al Valencia no sólo en la clasificación, sino también en la diferencia particular de goles.

Pese a todo ello, el Valencia salió intenso y en los diez primeros minutos creó un par de ocasiones de gol, con lo que superó las que había propiciado de forma conjunta en los choques anteriores ante Eibar y Villarreal. Sin embargo, un error de Kondogbia en la salida del balón a los trece minutos dio paso al 0-1, lograda por Raúl García tras una buena contra. El gol atenazó al Valencia y dio alas al equipo vasco, que se adueño por completo del partido, pasó a jugar muy cerca de la meta de Cillessen y dispuso de un par de opciones más para ampliar el marcador.

No eran capaces los locales de dar réplica a la sobriedad del Athletic que no vio peligrar su ventaja ni tan siquiera cuando el conjunto local, en el que debutaba Voro como técnico tras la destitución este lunes de Albert Celades, niveló futbolísticamente el choque. Así, se llegó al descanso sin tanta diferencia entre unos y otros como la que se había mostrado a favor del Athletic en la parte central del primer periodo, pero sin que el equipo local hubiera dado muestras de poder igualar el envite.

Un nuevo error, esta vez de Jaume Costa en los primeros compases de la reanudación, dio paso al 0-2 en un gran zurdazo de Raúl García, que redujo las posibilidades de reacciones de los valencianistas. Se repitió la situación de la primera mitad, ya que el Athletic se volvió a adueñar del encuentro, jugo cerca de la meta de Cillessen e impidió cualquier aproximación local a la portería de Simón, que apenas tenía oportunidad de intervenir.



La segunda mitad avanzaba marcada por la impotencia de los locales y la tranquilidad con la que el equipo de Garitano manejaba el encuentro. Además, en las pocas ocasiones en las que el Valencia creaba alguna acción de peligro, la falta de acierto acompañó siempre a sus atacantes, al margen de los numerosos fueras de juego en los que cayeron sus jugadores. Así el partido descendió hacia su conclusión sin que hubiera noticia del Valencia y sin que el Athletic tuviera que hacer un esfuerzo especial para llevarse merecidamente los tres puntos de Mestalla.

FICHA TÉCNICA.-

Valencia: Cillessen; Florenzi (Wass 84'), Diakhaby, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Ferrán Torres (Cheryshev 62'), Parejo (Manu Vallejo 84'), Kondogbia, Guedes (Carlos Soler 62'); Maxi Gómez (Gameiro 74') y Rodrigo.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López (Vesga 65'); Muniain (De Marcos 82'), Iñigo Córdoba (Balenziaga 89'), Raúl García (Sancet 82'); y Williams (Villalibre 65').

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó por el Valencia a Diakhaby.

Goles: 0-1 (13') Raúl García; 0-2 (47') Raúl García.

Incidencias: Partido disputado sin público en Mestalla y que supuso la sexta vuelta de Salvador González "Voro" al banquillo valencianista, en esta ocasión tras la destitución este lunes de Albert Celades