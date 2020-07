Costa admite un final "horroroso" pero con hechos "que condicionan día a día"

El lateral Jaume Costa se despidió este martes del Valencia tras finalizar su cesión desde el Villarreal y aceptó que el final de la temporada que han protagonizado ha sido "horroroso", pero ha deslizado que ha habido circunstancias que han condicionado el rendimiento del equipo.

"Fin a una temporada que empezó muy bien y acabo siendo una pesadilla... No hay excusas que puedan suavizar el final de temporada tan horroroso que hemos hecho, pero si hay acciones y hechos que condicionan el día a día de un vestuario", explicó en un escrito en las redes sociales.



Costa dijo que no se esconde nunca y asume que ha "fallado" pero también apunta que "nadie" podrá decirle que no lo ha dado "todo" por el club "tanto dentro como fuera del campo".

Además, dice que él siempre trata de ver "el lado positivo de las cosas", y se lleva "muchas de este año", especialmente el "cariño" de los seguidores del club.

"Me llevo conmigo la experiencia de volver al club que me vio crecer, la ilusión de jugar Champions, la de conocer a grandes personas que se han convertido en amigos, la de volver a coincidir con gente de mi infancia, y sobre todo el cariño que me ha transmitido la afición cada vez que ha podido", señaló.

El defensa les recordó que son "parte fundamental" de la entidad y dio las "gracias de corazón" a la gente que confió en él "y a cada uno de los compañeros por el trato". "Sois un grupo fantástico y no dejéis que nada ni nadie diga lo contrario".

"Ahora me toca volver al club que me lo dio todo y me hizo un hombre. Nunca nadie me ha regalado nada y como siempre pelearé para quedarme con los míos", concluye.