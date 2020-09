Rodrigo: "Es una pena ver la desconexión entre la institución y la afición"

Las Rozas (Madrid), 1 sep (EFE).- El exjugador del Valencia y nuevo futbolista del Leeds, Rodrigo Moreno, aseguró que ?es una pena ver la desconexión que existe entre la institución y las personas que hacen grande al club porque al final el club es de la gente?.



En una rueda de prensa telemática desde la concentración de la selección española dijo que espera ?que pronto se revierta y que la gente vuelva a estar conectada con el club como en el titulo de Copa, cuando te das cuenta la importancia que tiene el club en la vida de las personas?.



?Ojalá lo vuelva a recuperar y vuelva a estar arriba?, afirmó Rodrigo que no quiso evaluar la actuación concreta del presidente del club Anil Murthy, tras pedir las peñas del club su dimisión o cese por parte del propietario Peter Lim.



?Siempre he tenido un gran respeto al Valencia. Lo que hacen o dejan de hacer (sus dirigentes) habla por sí solo, no voy a venir aquí a dar palos a nadie. No haría un favor a un club al que quiero y respeto y que ha formado y formara parte de mi vida?, señaló.



?Sólo quiero que el Valencia vuelva a ser un equipo campeón y que vuelva ese vínculo entre el club y los aficionados, porque es algo muy importante para muchas personas y lo que espero es que se den cuenta de eso?, añadió.



Respecto a su salida apuntó que ?el Valencia no está atravesando un momento fácil en muchos aspectos, económicamente no entrar en Champions y Europa ha afectado mucho, y el COVID ha afectado a todos los sectores? lo que ha llevado al club a ?intentar dar salida a muchos futbolistas?.



Rodrigo dejó abierta la opción también a que ?deportivamente? el club quisiera dar por acabado un ciclo "ganador" y no descartó que su buena relación con el exentrenador Marcelino García Toral pueda haber influido.



?No lo sé, lo sabrán ellos. He tenido y tengo una grandísima relación con Marcelino. No es algo que me preocupe mucho. Puede que haya sido un cúmulo de varias cosas. No creo que haya sido exclusivamente de la relación con Marcelino?, señaló.



Rodrigo, tal y como explicó en el video de despedida que hizo llegar a los seguidores valencianistas hace unos días, aseguró que entendió este verano que ?era el momento de un nuevo reto y de dar un paso adelante? aunque también admitió que ?habría sido un placer y un honor vestir esa camiseta muchos más años? y que le habría gustado despedirse con público.



?Obviamente la despedida es circunstancial. Vivimos la realidad que vivimos, no puede haber público y tenemos que despedirnos con estas nuevas alternativas, pero estoy contento. Ha sido personal y muy sentido y así creo que lo ha entendido la gente?, aseguró.



?Creo que en el cómputo general di un rendimiento muy positivo al club y me gratifica y me emocionan las muestras de cariño que he recibido de todos los aficionados y los amigos que he dejado en Valencia. Lo que sueña todo jugador es rendir a nivel deportivo y económico y el cariño y respeto de la gran mayoría de los que aman al Valencia?, apuntó.



En su balance general de esta etapa apuntó como hitos el título de la Copa del Rey pero también la conexión que se creó con la afición al lucir una peluca naranja en homenaje al fallecido expresidentes Jaume Ortí y destacó las turbulencias de algunos años incluidos el último tras la salida de Marcelino García Toral y el exdirector general Mateu Alemany.



?Han sido seis años no fáciles. Cuando llegué las situaciones no se dieron, luego dos años continuos de cambios de temporada y de pelear para no bajar, algo que en el Valencia es complicado. Este también lo fue desde la marcha de Marce y Mateu, personas que eran grandes profesionales y que nos habían hecho alcanzar un nivel muy alto. Son situaciones que desgastan?, deslizó.



Respecto a su nuevo destino, el hispano brasileño explicó: ?el Leeds me atrajo machismo por cambiar de Liga por volver a la Premier y por trabajar con un entrenador como Marcelo Bielsa?.