Gracia: No tengo novedades de fichajes, no hago ascos al último minuto

Valencia, 28 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró este lunes que no tiene novedades respecto a posibles incorporaciones y aseguró que, dado que no las ha habido hasta ahora, ya no tendría problemas en que llegaran en el último minuto antes del cierre del mercado el próximo 5 de octubre.



?No hay muchas novedades, no tengo, sólo me centro en mi trabajo, que bastante tenemos?, explicó en una rueda de prensa en la que dijo que llegados a este punto ?no le vamos a hacer ascos a que lleguen los refuerzos en el último minuto?.



El entrenador navarro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que explicó que decidió apartarse de esa faceta al ver el resultado de las gestiones que hizo durante la pretemporada.



?Propuse cosas sin creer que ese tuviera que ser mi trabajo y viendo la manera de actuar, vi que no tenía sentido porque no veo resultados, así que prefiero dedicarme a entrenar?, señaló.



?No es que me muerda la lengua es que no tengo nada que decir. Cuando lo manifesté creí que era el momento de dejar las cosas claras y centrarme en lo mío. Me veo en esta situación en cada rueda de prensa, sé que es parte de mi trabajo y lo hago?, señaló.



Gracia dijo que tampoco sabe si el máximo responsable deportivo del club, Miguel Ángel Corona, tiene toda la información, y explicó que no se ha reunido con el presidente Anil Murthy desde hace dos semanas, aunque no valoró si es normal o no.



?Con Miguel Ángel Corona hablo todos los días. Algunos días incluso comemos juntos. Hablamos de todo tipo de cosas. Sabe mi opinión, yo sé la suya y no hay muchos comentarios por su parte sobre los movimientos que se van a hacer. No sé si está 100% al tanto de todo o tampoco lo está?, apuntó.



?No sé cuál es la relación típica entre entrenador y presidente. Hablé con él hace dos semanas y desde entonces le vi en el avión a Vigo, nada más. No he tenido más contacto con él, para hacer mi trabajo tampoco lo necesito?, señaló.



Gracia sí que dijo que hasta que no se sepa cómo queda la plantilla e incluso hasta que no se vea cómo juega después no se podrá poner un objetivo a la plantilla pero recordó que ?en los últimos cinco años la media es entre el octavo y el noveno?



?No lo sé, al final no sé la plantilla que voy a tener y no es justo hacer ese tipo de valoraciones. Cuando la tengamos, seguramente diré que necesitamos tiempo para ver cómo competimos. Se han ido jugadores importantes y vamos a ver dónde nos pone la competición?, concluyó.