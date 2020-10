Javi Gracia: "Va a ser difícil por el potencial del Betis y sus recursos ofensivos"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que el triunfo logrado en la última jornada en el campo de la Real Sociedad "ha sido un impulso y una dosis de ánimo muy buena", y que espera que les pueda ayudar a repetir triunfo este sábado ante el Betis en Mestalla. "Nos ha reforzado en nuestras ideas, en nuestro trabajo. Va a ser difícil por el potencial de su plantilla, pero esperamos que los tres puntos se queden", apuntó este viernes en rueda de prensa.

El entrenador dijo que hay una serie de pautas que intentan mantener: "Queremos ser agresivos y tratar de ser intensos, teniendo diferentes alternativas para los partidos. Al Betis le gusta tener posesión, tiene muchos recursos ofensivos y nos va a obligar seguro a un trabajo defensivo tan exigente o más al que nos obligó la Real Sociedad", apuntó. Del conjunto que dirige Manuel Pellegrini señaló que es "un equipo que ha tenido un buen comienzo, que ofrece una buena imagen y que compite bien. Es cierto que, en el último partido, en la primera parte encajaron tres goles rápido y se les complicó un poco más, pero tienen una muy buena plantilla, bien dirigida con un entrenador con gran experiencia en grandes clubes y en diferentes Ligas", zanjó.

"Será un gusto volver a verlos a él y a su cuerpo técnico. He tenido bastantes encuentros y es un gusto enfrentarnos con él y compartir un rato", añadió. Gracia dijo que, pese a haber tenido poco protagonismo en los últimos encuentros, el portugués Gonçalo Guedes "ha sido, es y será muy importante", y está "seguro de que sus aportaciones van a ser decisivas para el Valencia. Todos los jugadores son importantes, y Gonçalo también. Habrá momentos para todos ellos. No es una excepción, pero tengo que ser lo más justo posible con todos. No quiero que se interprete una ausencia o que es sustituido como que estoy descontento o que está haciendo mal las cosas", matizó.

El entrenador también habló de la posibilidad de, en esa banda izquierda que suele ocupar el luso, juntar a dos laterales, como hizo en el tramo final del choque ante la Real con José Luis Gayà y Toni Lato. "De momento, ha sido un recurso de un partido, pero es una posibilidad que tenemos. No me atrevo a decir si va a seguir siendo una fórmula utilizada más veces. Son recursos que tenemos y no renuncio, tampoco por la derecha", avanzó. Gracia se mostró satisfecho del encuentro que firmó en Donostia en ese lateral derecho Thierry Correia, dijo que cuenta con él para esa posición y agradeció que eso permita que Daniel Wass juegue, si hace falta, en el centro del campo, como pasó.

"Daniel tiene muchas virtudes, y una es la polivalencia de jugar en varias posiciones. Es un recurso que tenemos y lo trataremos de aprovechar", explicó Gracia que agradeció el "comportamiento ejemplar" de todos sus jugadores dentro y fuera del campo en esta temporada tan complicada por la COVID-19.