El Valencia sondea a Sergio Romero para su portería

En el Valencia CF no están muy tranquilos con lo que tienen entre los palos, porque el ahora lesionado Jasper Cillessen nunca ha dado lo esperado y Jaume Doménech no está transmitiendo mucha tranquilidad, y al no poder llegar a lo que ofrecen otros a Ru Silva o MArko Dmitrovic, libres en junio, la secretaría técnica che está valorando otras opciones.

Y una seria, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es la de Sergio Romero (33), cancerbero italo-argentino que pertenece al Manchester United. Auque no por mucho tiempo. El meta internacional acaba contrato en junio, pero su entrenador, Ole Gunnar Solskajer, ya ha anunciado públicamente no sólo que no van a renovar su contrato, sino que le están "buscando nuevo equipo para enero". A él y a Marcos Rojo, en su misma situación, con la idea de quitarse sus fichas y, si es posible, sacar algo por sus traspasos.

En principio, no obstante, todo indica que Sergio Romero podría llegar libre a Mestalla, donde se estudian otras opciones. La de Romero, eso sí, está bien posicionada.