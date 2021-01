Florentino es uno de los 'tapados' del Valencia para el mediocentro

Florentino Luís está contando con pocos minutos en el AS Monaco. AS Monaco

El Valencia CF se ha marcado como objetivo prioritario la llegada de un mediocentro en el mercado de enero y baraja numerosas opciones, aunque todas con sus pros y sus contras. Suenan Timor, Torreira, Winks, Marc Roca, Edson Álvarez... pero hay al menos un 'tapado', que está en disposición de desvelar ESTADIO Deportivo.

Se trata de Florentino Ibrahin Morris Luís, internacional sub 21 portugués que pertenece al Benfica y que se encuentra cedido en el AS Monaco, donde apenas está contando con minutos (203', repartidos en seis encuentros). Florentino, de 1,84 metros, no llegó a jugar con el club lisboeta, por lo que podría cambiar de equipo en la presente temporada y su nombre se baraja como posibilidad para reforzar una debilitada zona en la que Javi Gracia cuenta con pocos más que Uros Racic y Carlos Soler, quienes hicieron un buen partido en Pucela. Sobre todo, el canterano.

El AS Monaco, que abonó el paado verano 1,5 millones de euros por el préstamo de Florentino, no tendría problemas en dejar salir a un jugador al que se le adivina un gran futuro y que, por una cosa u otra, no termina de contar con minutos. Mestalla podría ser un buen lugar para él y él, una buena solución para un Valencia muy necesitado en la zona ancha. Después, si se puede, reforzaría el centro de la defensa. Recientemente, por cierto, dijo "no" al préstamo del zaguero Léo Duarte (AC Milan), a quien se ha terminado llevando al Basaksehir.