Gracia: "¿Fichajes? Nosotros seguimos con lo nuestro"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló este martes, ante el cercano cierre del mercado invernal de fichajes, que deben centrarse en su trabajo "desde la premisa" de que están los que están.



"Si vienen nuevos, bienvenidos sean y seguro que tratarán de ayudar pero mientras tanto, seguimos con lo nuestro y con el convencimiento de que lo podemos hacer bien", apuntó en una rueda de prensa.



El entrenador descartó aparentemente volver a poner su cargo a disposición del club si vuelve a cerrarse esta ventana sin fichajes, como pasó cuando acabó la ventana estival, y mostró su convencimiento de que con la actual plantilla pueden mejorar su posición actual.



"Mi intención es tratar de terminar la temporada, seguir trabajando y seguir mejorando en cada partido. Con la plantilla que hay, con el cuerpo técnico que tenemos, hay que mejorar esta situación y en eso estamos", aseguró.



El técnico navarro dijo no saber cómo les sienta a sus jugadores ver que otros equipos sí se refuerzan. "Más que mirar a los demás, lo más importante es mirarse uno mismo y lo mejor que podemos hacer es estar centrados en nuestro trabajo", insistió.



Además, dijo desconocer el grado de preocupación que pueda tener el máximo accionista del club, Peter Lim, por la situación del equipo porque sigue sin haber hablado con él.



"No os puedo dar algunas respuestas que queréis. No lo conozco, no he hablado con él ni por teléfono ni con mensajes. Poco más puedo decir. Igual alguno de vosotros habéis hablado más con él que yo", señaló.