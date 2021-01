Gracia niega que hayan "tirado la Copa" con la alineación

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, negó que hayan "tirado la Copa" por la alineación, con hasta nueve cambios, que sacó en el partido en el que su equipo cayó eliminado contra el Sevilla (3-0) en los octavos de final, pues defendió que no disponían de muchos jugadores "por molestias, por lesiones".

"Las sensaciones no ha sido las esperadas y no nos sentimos bien. No hemos ofrecido nuestra mejor cara, pero yo no considero que tiramos nada. Antes del partido tenía esa visión de que cualquier decisión que tomara sobre el once se iba a calificar de irresponsabilidad", indicó en rueda de prensa el técnico pamplonés.

Gracia justificó los cambios al recordar que algunos "jugadores arrastran muchos minutos y hay que pensar en ellos", pero insistió en que no ha confeccionado "un once para tirar la Copa", si bien "el partido de hoy no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior".

"Tenía ilusión por la Copa, pero hay una responsabilidad con respecto a los jugadores y con las molestias, las lesiones y esta continuidad de partidos hemos tenido que rotar, ya que no es posible que haya tanto jugador que repita y tenemos que disponer de todos", añadió.

El entrenador valencianista subrayó que "ha sido un partido duro, que se ha puesto en contra desde muy pronto" y en el que "los goles encajados lo han condicionado".

Afirmó que, "pese a ello, el equipo no ha perdido intensidad" contra un "rival que ha sido muy superior", y señaló que no cree que sus rotaciones hayan determinado la eliminación porque ha dispuesto "una alineación similar a la de otros compromisos coperos", con cambios ante "un partido importante el sábado" frente al Elche.

También recordó que "con esta plantilla" debe "lograr los objetivos", que cifra en la salvación, de modo que "con esta continuidad de partidos no es cuestión de cansar de minutos a los jugadores", aunque espera que "con compromiso y trabajo las cosas en Liga van a mejorar".