Soto, a Diakhaby: "No eres ningún 'negro de mierda', eres un chivato y un llorón".

La polémica entre el Cádiz y el Valencia por los supuestos insultos racistas de Juan Cala a Diakhaby en pleno partido sigue dando coletazos. El último en sumarse a ella ha sido José Manuel Soto, quien no ha estado demasiado acertado en redes sociales y, fiel a su estilo polémico en los últimos tiempos, ha optado por echar más leña al fuego. Lo que hacía falta.



No es la primera ocasión que un tuit del cantante se ha viralizado, siendo muy compartidas sus teorías sobre el coronaviruas y sus comentarios sobre ciertos políticos españoles.



En lo que respecta a la acusación de racismo de Mouctar Diakhaby a Juan Cala, Soto se ha postulado claramente en favor del jugador del Cádiz; un Juan Cala al que José Manuel Soto le ha brindado "todo" su "apoyo" a la vez que ha recordado que "el fútbol es cosa de hombres".



"Todo mi apoyo a Juan Cala, un currante del fútbol, un buen tipo que está siendo linchado sin pruebas por la jauría mediática que nos domina. El fútbol siempre fue cosa de hombres y lo que pasaba en el campo se quedaba en el campo, ahora parece que mandan los chivatos y los llorones...", decía el cantante en un cariñoso mensaje a Cala.



Menos conciliador, en cambio, estuvo Soto tras el mensaje de Diakhaby en las redes sociales, al que Soto contestó de una manera, quizá, demasiado contundente: "No eres ningún 'negro de mierda', pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo que pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto que eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero...".





No eres ningún "negro de mierda", pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto q eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero... https://t.co/Iwd24e7tkf — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 6, 2021

Lógicamente, el tuit deno tardó ni un segundo en despertar una gran polémica en las redes sociales, siendo muchas las reacciones al mismo.