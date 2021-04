Martín Queralt: "Hoy hemos dado un gran paso para recuperar el Valencia"

Valencia, 9 abr (EFE).- El presidente de la plataforma ?De Torino a Mestalla?, Juan Martín Queralt, afirmó que este viernes, con la presentación en el ayuntamiento de Valencia y ante la administración autonómica de los requerimientos para la finalización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afecta al Valencia CF, "se ha dado un paso importante para recuperar el Valencia".



?Queremos que el club siga siendo lo que siempre fue, una parte importante de la comunidad y que se adentre en las raíces de lo que es una parte muy importante de la sociedad valenciana?, afirmó tras presentar los requerimientos en el ayuntamiento de la ciudad, acompañado por Federico Sagreras, vicepresidente de la plataforma y presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia CF.



Martín Queralt afirmó ante los periodistas que habían tenido mucha paciencia hasta este momento y que siempre han querido resolver las cosas de forma pacifica, una línea en la que siguen, pero matizó que ?si al final no hay más remedio" tendrían que "iniciar todas las acciones que fueran procedentes?.



?Estamos convencidos de dos cosas; en primer lugar, de que dentro del valencianismo hay una unión, algo que es esencial, y, en segundo lugar, que hay unión entre el valencianismo y las instituciones publicas, con las que tenemos que andar de la mano en conseguir este objetivo?, señaló.



?Este es un proceso que hoy se inicia y que esperemos se acabe lo antes posible y sin causar daño a nadie, pero manifestamos el firme propósito de dar todos los pasos que sean necesarios para conseguir el objetivo, que es recuperar el Valencia. Esto no es ninguna broma, ni los pasos se dan en falso?, añadió



"Seguiremos los caminos que nos hemos marcado, con unos pilares por los que debe ir. La de hoy es la primera fase y habrá una segunda y una tercera. Lo tenemos todo perfilado. Lo que todo el mundo tiene que saber es que no nos vamos a vencer?, prosiguió.



Sobre la posibilidad de mantener una reunión con el presidente del Valencia, Anil Murthy, Martín Queralt, señaló que aceptará todo od lo que sea necesario para conseguir el objetivo, ya que son personas "cabales y educadas" y si alguien quiere hablar con ellos, lo hará.



?No entiendo que Meriton -la empresa a través de la que el máximo accionista del club, Peter Lim, controla el Valencia- no haya querido hablar con nosotros, pero no me gusta enjuiciar a nadie que no esté delante de mí. Si estuviera el señor Murthy delante, le diría lo que pienso?, expresó.



Por último, Martín Queralt indicó que tiene absoluta confianza en que las instituciones públicas van a estar con el valencianismo.