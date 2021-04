Gracia "Concedimos dos goles cuando el rival no agobiaba"

Javi Gracia lamentó que "los pequeños detalles hicieron estar por detrás dos veces en el marcador" a su equipo y que esas concesiones al Betis "cuando el rival no agobiaba", le costó sin duda la victoria.

El técnico del Valencia aseguró que el conjunto che pudo "hacer algún gol más, pero ellos también tuvieron sus opciones al final", por eso fueron "una pena" los dos tantos bético "pero, al menos, el equipo ha sido capaz de superar un momento de adversidad en un campo complicado", relató.

El técnico navarro alabó al mediapunta portugués Gonçalo Guedes y dijo que "es un gran jugador", por lo que "verlo a este nivel alegra" y confió en que "siga así hasta el final de temporada".

Para ello, Gracia señaló que lo ayudará poniéndole "una referencia, un complemento" en ataque y por eso consideró que "era el momento para que (Patrick) Cutrone jugara", en alusión al delantero italiano, del que destacó que "ha hecho buenos minutos".

Javi Gracia también mostró su alegría por la primera "participación de (Cristiano) Piccini", lateral diestro italiano reincorporado en enero y que aún no había debutado pero que ahora se ha convertido en "un jugador más disponible". "No salió en la primera mitad -tras la lesión de Thierry- porque pensaba que tantos minutos no era bueno para él. Ha respondido muy bien", subrayó del italiano.

Así, el preparador valencianista opinó que "este punto ha sido fruto de la buena actitud de todos, de haber estado más acertado en alguna salida, igual" sus jugadores se habrían "llevado los tres puntos", afirmó.