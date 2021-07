Ferran espera que el Valencia revierta su situación y no descarta volver

El jugador del Manchester City Ferran Torres dijo este martes que espera que el Valencia pueda revertir la situación deportiva en la que se encuentra tras la última campaña y dejó abierta la puerta para poder volver en un futuro al club de Mestalla.

"Esperamos que el Valencia pueda revertir la situación, soy valencianista y siempre lo voy a ser y no me gusta ver al Valencia en la situación que ha pasado este año y ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes", señaló en declaraciones en el campus que organiza en su Foios natal.

"Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el Valencia es mi casa, donde me he criado, que me lo ha dado todo y por qué no volver en un futuro", deslizó.



El extremo dijo no haber hablado con ninguno de sus excompañeros desde la contratación del técnico José Bordalás como nuevo entrenador del club pero cree que su llegada será beneficiosa.

"Durante el año he hablado con algunos compañeros del año pasado. No he podido hablar con ellos después de la llegada del nuevo entrenador pero seguro que estará todo bien", auguró.

Preguntado por la posibilidad de que Antoine Griezmann y Leo Messi puedan acabar en el City deslizó que le parece más factible la del francés.

"Sabemos la magnitud que tiene Griezmann, el tipo de jugador que es. Obviamente él está en el Barça, tiene contrato en el Barça y a ver qué puede pasar. El City es uno de los mejores equipos del mundo y está dispuesto a tener a los mejores jugadores para poder ganarlo todo. Si viene, bien y si no a seguir trabajando los que estamos", afirmó.

"Sabemos que Messi es uno de los mejores de la historia por no decir el mejor, creo que continuará en el Barça pero si decide salir que decida lo mejor para él y su familia", señaló.

Ferran dijo que esta pasada campaña al City le quedó "la espinita" de no haber ganado la Champions pero dijo que están "por el buen camino" y que él espera contribuir otra vez "con goles y asistencias".