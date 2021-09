Wass: "Sevilla es un campo difícil, pero... eso no puede ser"

El centrocampista del Valencia Daniel Wass se mostró crítico con la debilidad defensiva que mostraron este miércoles en el campo del Sevilla y dijo que deben mejorar para el choque del sábado ante el Athletic.

"No podemos recibir tres goles en treinta minutos, no puede ser. Es un campo que es muy difícil, pero no puede ser que te metan tres goles en treinta minutos", señaló Wass en declaraciones a los medios del club.

"Fue un mal partido para nosotros, el sábado tenemos otro partido y lo vamos a hacer mucho mejor para ganar porque ante el Sevilla lo hicimos muy mal", añadió.

Wass dijo que deben seguir con el trabajo y preparar ya la visita del Athletic, en la que espera que el empuje de Mestalla les ayude a volver a ser sólidos.

"Tenemos que seguir, hay otro partido. El Athletic es otro rival muy difícil pero estamos en casa y vamos a ir al 100% para ganar.", aseguró.