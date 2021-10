Soler: ?No entiendo que el árbitro no vaya a ver la jugada del penalti?

Valencia, 18 oct (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler aseguró que no entiende cómo el colegiado Jesús Gil Manzano no fue a revisar la acción en la que señaló penalti de su compañero José Luis Gayà sobre Ansu Fati en el duelo de este domingo ante el Barcelona en el Camp Nou y tampoco que desde la sala del VAR no se le avisara para que lo hiciera.



?Sólo con ir al VAR? si luego pita penalti pues que lo pite, pero que vaya a verlo porque es un penalti con muchas dudas. He hablado con Ansu Fati y ha reconocido que no sabía si era penalti?, explicó Soler en declaraciones facilitadas por el club.



?Es una jugada muy dudosa por eso no entiendo que se vaya a ver porque el VAR es una herramienta para ayudar al árbitro. Es rápido, no cuesta nada ir. No entiendo que no le digan que vaya a verlo?, añadió el canterano.



Soler admitió que están ?jodidos? por la acción pero insistió en que no es algo que puedan ?controlar? y que se tienen que centrar en mejorar cosas que sí dependen de ellos y en las cosas que hicieron bien.



?No podemos permitir que nos empaten tan rápido y de una forma tan sencilla, dejando salir al rival que es el Barcelona. Hoy en día cualquier equipo te hace un lío si no aprietas, pues imagínate el Barcelona?, señaló Soler, que también lamentó que dejaran escapar un par de buenas oportunidades en la segunda parte.



Soler insistió en que recibieron los tres goles ?de una manera demasiado sencilla?, aseguró que les faltó ?contundencia? para impedir el primero y el tercero y que debían haber evitado la jugada del penalti con una ?falta táctica? previa.



?Tenemos que quedarnos con lo bueno y mejorar lo que no hemos hecho bien, que han sido bastantes cosas. Creo que el próximo partido en Mestalla va a ser duro porque el Mallorca juega bien y tiene una buena plantilla?, advirtió.



?Va a venir con ganas de ganarnos pero nosotros en casa no podemos permitir que el rival puntúe. Tenemos que ir a por los tres puntos y creo que Mestalla va a estar con nosotros, se va a llenar al máximo y va a ser un partido muy bueno para nosotros?, afirmó.