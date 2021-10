El Valencia, con una baja importante y casi sin su mejor hombre

El Valencia podría llegar a Sevilla muy mermado en la zona ofensiva, donde cada vez está más solo Guedes. Aunque Bordalás se negó hoy a confirmar la baja de Maxi Gómez, el delantero uruguayo está casi descartado para viajar mañana por la mañana a Sevilla. Así lo confirman medios valencianos, que desvelan que hoy mismo se ha sometido a unas pruebas médicas para ver el alcance de la lesión que se produjo el pasado sábado ante el Mallorca.

Quien sí es baja segura es el hispano-ruso Deni Cheryshev, descartado incluso por su propio técnico, quien no quiso pronunciarse en la previa sobre quien ocupará la portería en el Benito Villamarín. Bordalás asegura que la titularidad de Jasper Cillessen en la portería no es algo "cerrado", pero añadió que no hay debate porque todos los porteros están preparados; y adelantó que Denis Cheryshev no podrá estar en el partido y que es duda Maxi Gómez por "unas molestias" que le llevaron a retirarlo en el descanso ante el Mallorca.

Esas molestias le han impedido entrenar con el resto de sus compañero en la ciudad deportiva de Paterna y, aunque aguantará hasta mañana para ver si mejora, aparece complicado que llegue en condiciones para el encuentro de mañana por la tarde. Su ausencia abriría la puerta de la titularidad a Marcos André y abriría un debate que cada vez crece más en el entorno del Valencia.