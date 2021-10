Soler: ?Era clave encontrar equilibrio, había que cerrar la portería?

El centrocampista del Valencia Carlos Soler se mostró satisfecho por el triunfo logrado el pasado sábado ante el Villarreal en Mestalla (2-0) pero sobre todo por el cambio que protagonizó el equipo, con un perfil defensivo más cerrado que le permitió no recibir goles.

"Era clave encontrar el equilibrio. En los últimos partidos habíamos encajado muchísimos goles, goles que no se pueden conceder y hacen que un partido igualado se te vaya. Había que cerrar la portería, lo hemos hecho. Siempre que dejas la portería a cero es más fácil ganar", destacó en declaraciones a los medios del club.

"Es clave para nuestra confianza después de tantos partidos sin ganar. En alguno que hemos merecido más no hemos conseguido la victoria. Este partido creo que ha sido muy importante para afrontar esta semana con ganas y con ambición de que llegue el domingo contra un Atlético de Madrid que nos planteará otro partido muy competido", añadió.

Soler insistió en la importancia de dejar la portería a cero y más en casa donde aseguro que "con el apoyo de la afición, es más sencillo llegar a campo contrario para crear ocasiones".

"Siempre es importante ganar y en casa más todavía porque la gente se engancha, ve al equipo bien, al equipo que quiere y lo hace todo por conseguir la victoria. Este tipo de victorias son importantes para que la gente esté con nosotros como ya lo estaba. Nos da un apoyo muy importante", apuntó Soler, que volvió a jugar tras haber reaparecido en el choque ante el Barcelona después de su lesión y haber tenido que volver a parar.

"Volví contra el Barcelona y el cuerpo es sabio. Hay que saber parar para que no sea más grave y tardé más en volver. Me he sentido cómodo en la segunda parte. El rival te exige y te mueve de lado a lado, pero hemos estado muy bien y yo me he sentido cómodo. Contento con el gol y los tres puntos", resumió.