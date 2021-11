Bordalás: ?Lo que vale es ganar, lo demás son cuentos e historias?

Valencia, 6 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró en la previa del encuentro de su equipo ante el Atlético de Madrid que no le importa que sus planteamientos gusten más o menos fuera del club de Mestalla y recordó que en el mundo del fútbol ?lo que vale es ganar, lo demás son cuentos e historias que cada uno interpreta como quiere?.



?El planteamiento irá en función de las armas que tengamos y, sobre todo, del rival. El fin de semana pasado el Villarreal quizá esperaba una presión alta y sorprendernos con jugadores rápidas. Es la labor de los técnicos, no entro a valorar si le gustó más o menos al rival sino a mi afición y a mi club y a ganar?, apuntó n referencia a las declaraciones del técnico del Villarreal Unai Emery.



Del Atlético señaló que ?lleva haciendo las cosas muy bien muchos años y lleva creciendo mucho en cuanto a poderío, plantel y ser uno de los grandes?. También dijo que lo ve ?en la línea de estos últimos años?.



?Es un equipo difícil, competitivo, con un plantel tremendo, salen jugadores y entran otros de muchísimo más nivel. Es un grande, con un magnífico entrenador y es un candidato a todo, sin ninguna duda?, afirmó.



Además, relativizó los malos resultados que tuvo al frente del Getafe ante el Atlético. ?Es el actual campeón de la Liga y un grandísimo equipo. No ha sido una dificultad para mí sino para la mayoría pero son todos datos del pasado y nosotros estamos preparados y estoy convencido de que con la ayuda de la afición podemos hacer un gran partido?, señaló.



?Veo al equipo bien, sabemos el camino y lo que quiere nuestra afición y es lo que debemos hacer, eso no se negocia, quieren que se deje el alma, la piel como un auténtico guerrero y eso es lo que vamos a hacer?, destacó.



El entrenador dijo que tanto Carlos Soler como José Luis Gayà están en buenas condiciones y también se mostró convencido de que podrá contar con el portugués Gonçalo Guedes, pese a un golpe que recibió y que no le afectará anímicamente no haber sido convocado con su selección.



?Guedes tuvo un golpe muy fuerte el pasado fin de semana y estamos cuidándole para que llegue en buenas condiciones. Le he visto bien, no he hablado con él de ese tema. No me interesan las selecciones me interesa el Valencia, no tengo tiempo de pensar en la selección de cada país. Si lo hubiese visto triste lo hubiera percibido, está feliz y contento. Lo que quiero es que jueguen bien con el Valencia, si luego juegan bien con su selección, fenomenal?, señaló.



En cambio, no dejó claro si jugadores como Thierry Correia, Maxi Gómez o Jason Remeseiro podrán estar en la convocatoria aunque negó que en las ruedas de prensa se intente ?jugar al despiste? con los lesionados.



?Con las lesiones llego hasta donde llego, mis conocimientos son desde la experiencia y el día a día, no puedo dar un diagnóstico detallado pero sí sabemos la situación real de cada jugador. Dada la cantidad de lesiones por la exigencia de la competición no es que se juegue al despiste sino que no queremos dar un dato que luego sea el contrario?, afirmó.