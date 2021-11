Foulquier: "Hay que encajar menos goles, los números están ahi"

Valencia, 10 nov (EFE).- El lateral derecho del Valencia Dimitri Foulquier reconoció este miércoles que a su equipo le marcan demasiados goles y señaló que debe trabajar en ello porque hay "muchas cosas para evitar encajar tantos".



?Nosotros somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar. Es importante saberlo y reconocerlo. Hay que encajar menos goles. Los números están ahí y todo el mundo lo ve?, dijo en declaraciones a los medios del club.



Foulquier aseguró que aprovecharán estos días de parón para tratar de mejorar en ese aspecto: ?Vamos a trabajar más duro que nunca para seguir en forma y estar bien cuando vuelva la competición. Tenemos buen grupo y queremos tener buenos resultados. Por eso trabajamos a diario y vamos a intentar mejorar porque hay muchas cosas que mejorar?.



El jugador francés, no obstante, destacó los logros de su equipo en la primera parte de la temporada, en la que ha debido afrontar lesiones de jugadores importantes.



?El grupo demuestra carácter para superar situaciones muy complicadas, tenemos que seguir así, pero también intentar no llegar a esas situaciones. Nosotros queremos sumar puntos y vamos a luchar hasta que el árbitro pite el final?, manifestó.



Foulquier, que llegó este verano al club, se resistió a valorar su aportación, pero se mostró muy contento por cómo se ha encontrado en el club y también por el apoyo que reciben de la afición, que cree que ha sido especialmente útil en los partidos en los que han conseguido puntos en los minutos finales.



?No soy yo quien tiene que valorar si me he adaptado rápido o no, pero aquí estoy muy contento. Los compañeros, el club y la gente me ha recibido muy bien. Lo que intento es trabajar y prepararme para rendir lo mejor posible?, dijo.



?He llegado hace poco, pero he notado que la afición apoya cuando siente que el jugador lo da todo. Hemos conseguido sacar puntos en los últimos minutos porque la afición ha visto que el equipo quería y nos ha animado. Gracias a ello hemos conseguido los puntos contra el Athletic, el Mallorca y el Atlético de Madrid?, afirmó.



Foulquier aseguró que pese a medirse al líder, afrontarán el encuentro de la próxima jornada en el campo de la Real Sociedad como uno más. ?Todos los campos son complicados, todos los partidos son difíciles. Sabemos que vamos a sufrir, ellos también y vamos a intentar ganar?, resaltó.