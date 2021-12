Bordalás lamenta que LaLiga no acepte cambiar de hora los últimos partidos del año

El entrenador del Valencia, José Bordalás, lamentó este viernes que LaLiga no haya accedido a la petición de su club de cambiar alguno de los horarios de sus dos últimos encuentros de 2021, pero aseguró que dejará a sus jugadores, incluidos los suramericanos (con viajes de larga distancia), regresar a sus países de origen para celebrar las Navidades con sus familias. "No estábamos conformes con el calendario porque nos sentíamos perjudicados. Me consta que el presidente (Anil Murthy) ha hecho las gestiones con la Liga para modificarlo, pero no ha sido posible por diferentes motivos que nos argumentaron. Obviamente no estamos contentos con que no lo hayan cambiado", dijo.

El Valencia acabará la jornada 18 el lunes día 20 de diciembre con un encuentro que empezará a las 21 horas y abrirá la 19 el día 31 de diciembre a las 16.15 ante el Espanyol, un calendario que deja sólo diez días entre ambos choques. Aun así, el entrenador confirmó que los jugadores tendrán permiso para volver a sus lugares de origen. "En principio se podrán ir porque tenemos que darles ese descanso que merecen. Van a tener un mínimo de días pero no podemos hacer otra cosa", destacó el entrenador, que pidió que no se descentren por esta situación y recordó que tienen "una responsabilidad muy grande antes del parón".