Bordalás da por hecho que llegarán refuerzos y se abre a las salidas

Valencia, 30 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, dio por hecho este jueves que llegarán refuerzos en el mercado de invierno y abrió la puerta a que algún jugador pueda salir de la plantilla al no ir a disfrutar de minutos.

Preguntado por el futuro del equipo dijo que si son capaces de ?corregir? la falta de seguridad defensiva y los jugadores que lleguen lo hacen con un gran compromiso, porque no pide jugadores top, el día a día lo marcará el mercado.

?He trasladado a la dirección deportiva y al presidente lo que el equipo necesita porque la temporada es larga y hemos tenido problemas y aunque hay compromiso, también hay unas necesidades y eso no se les escapa a nadie, por lo que el club me ha trasladado que vamos a intentar solventarlas?, señaló en una rueda de prensa.

?Siempre soy optimista. No sé si es una virtud o un defecto. Los equipos grandes deben estar siempre mejorando y creciendo. Tenemos el ejemplo del Barcelona, que se ha dado cuenta de que con lo que tiene no le da para luchar por todos y ha fichado a Ferran Torres y van a llegar mas jugadores. El Valencia no se puede quedar atrás en ese sentido. Se ha de mejorar para no tener un déficit y poder pelear por objetivos ambiciosos?, añadió

El entrenador dijo que hasta la fecha ningún jugador le ha pedido salir, pero también señaló que ante la llegada de jugadores puede que tomen la de decisión de que se marche alguno de los vayan a tener poco protagonismo.