Bordalás: "Hablaré con Wass y decidiré"

Valencia, 21 en (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, admitió que aún no ha decidido si contará para el encuentro de este sábado ante el Atlético de Madrid con el centrocampista Daniel Wass, que acaba de superar el covid-19 y ha pedido al club que acepte una propuesta del club madrileño por él para este mismo mercado de invierno.

?Queda una sesión y mañana decidiré, hablaré con Wass pero no puedo anticipar. He quedado con él para hablar y ver cómo está físicamente y anímicamente?, señaló en una rueda de prensa.

El entrenador recordó que Wass tiene contrato con el Valencia y que su ?obligación? es usar ?a los jugadores que mejor defienden los intereses? del equipo y recordó que hasta ahora ha sido una pieza clave.

?Yo analizo el estado anímico y físico, ahora lo que me preocupa es el físico tras días confinados y con covid-19 no pienso más allá, en la coincidencia de que sea el equipo que se ha interesado por él?, aseguró.

También señaló que puede contar con Manu Vallejo aunque también se esté estudiando su salida del club. ?Ha entrenado con normalidad y podemos contar con él salvo que se me notifique desde el club otra posibilidad?, destacó.

Como ocurrió en la previa del encuentro del miércoles ante el Sevilla, Bordalás no quiso hablar del mercado antes de visitar al Atlético de Madrid aunque sí que se mostró seguro de que no se producirán incorporaciones que no conozca. ?Cuando llegue un jugador el club me lo comunicará, no tengo dudas?, afirmó.

También se mostró seguro de que tanto Carlos Soler como José Luis Gayà renovarán con el Valencia. ?No tengo ninguna duda, salvo sorpresa, por lo que percibo al conocerles personalmente?, afirmó.