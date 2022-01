Hugo Duro: "Un 0-2 hay que defenderlo como sea"

Madrid, 22 ene (EFE).- Hugo Duro, delantero del Valencia, remarcó este sábado, después de ser remontado por el Atlético de Madrid cuando ganaba por 0-2 al descanso, que "no es la primera vez" que esto le pasa a su equipo y que necesita evitar si quiere "estar arriba" en la clasificación, al tiempo que insistió en que el 0-2 "hay que defenderlo como sea".

"No es la primera vez que nos pasa. Si queremos estar arriba tenemos que cortar eso, saber jugar estos minutos. No es la primera vez que nos pasa. Ahora nos vamos con cero puntos, lamentándonos de la buena primera parte que hemos hecho. A trabajar", dijo a 'Movistar'.

"El Atleti te empuja, pero no es excusa. El 0-2 hay que defenderlo como sea, con uñas y dientes... Y no hemos sido capaces. Nos vamos con cero puntos y creo que inmerecido. Habrá que ver mañana el vídeo tranquilamente, ver repeticiones y saber en qué mejorar. No puede ser que en varios partidos nos pase esto, que tengamos la victoria y se nos escape así de fácil", añadió.

El Valencia encadena cuatro jornadas sin ganar. "El fútbol no es de sensaciones, es de puntos y de victorias. Llevamos una racha mala que hay que cortar. Tenemos que mejorar para transformar esas buenas sensaciones en puntos", dijo.