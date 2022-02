Bordalás rechaza hablar de la próxima campaña porque no es portavoz del club

Valencia, 1 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, rechazó este martes hablar de la próxima campaña, en la que tiene contrato firmado con la entidad, y tampoco ejercer de portavoz de la entidad más allá de los asuntos deportivos del primer equipo.

Preguntado por si, tras las diferencias de opiniones que se han producido en esta ventana invernal del mercado, podía garantizar que seguirá como entrenador de la próxima campaña, Bordalás aseguró no estar pensando en el siguiente ejercicio. ?No me atañe a mí de ninguna manera. No podemos hablar de la temporada que viene, queda un mundo todavía. Nunca he pensado en el futuro, el presente es hoy?, afirmó en rueda de prensa.

El técnico negó además que su respuesta pudiera alimentar rumores. ?No alimento nada. Trabajo con la máxima profesionalidad y una dedicación máxima y me dejaré hasta la última gota de mi energía y de mi sudor?, afirmó.

Bordalás habló de su relación con los dirigentes y la calificó de ?buena? y ?profesional?. ?Las especulaciones forman parte del fútbol?, asumió.

El técnico alicantino también confirmó que pese a que se emplazaron a hablar en diciembre para organizar los movimientos del club en el mercado invernal no se ha vuelto a entrevistar con el máximo accionista Peter Lim.

?No he tenido contacto directo con Peter Lim. A mí en el mundo del fútbol no me sorprende nada. No hubo ninguna promesa, nos emplazamos y entiendo que tendrá sus motivos y su agenda?, afirmó.

En cualquier caso, Bordalás dejó claro que no quiere ser él quien hable en nombre del club en cuestiones que no sean las estrictamente deportivas del primer equipo.

?Soy profesional y estoy obligado a hacer mi trabajo, yo no puedo estar hablando constantemente y desgastándome. No puedo ser el portavoz de departamentos que no son los míos. Yo tengo que hablar de fútbol. Hay otras personas que les pueden hablar de ellos?, afirmó, tras poner como ejemplo las cuestiones médicas.