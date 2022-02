Bordalás: ?El Athletic viene de eliminar al Madrid y el Barcelona?

Valencia, 5 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, analizó este sábado el emparejamiento con el Athletic Club en las semifinales de la Copa del Rey y además de su trayectoria histórica destacó especialmente el buen momento de forma que le ha llevado a eliminar en este torneo del KO al Barcelona y Real Madrid, y, antes, al Atlético de Madrid en la Supercopa.

?El Athletic es un equipo histórico, tiene muchos títulos de Copa y está en un buen momento de forma. Acaba de eliminar a Madrid y Barcelona?, recordó el técnico en una rueda de prensa.

Bordalás dijo que cualquiera de los otros posibles rivales, el Rayo Vallecano y el Betis, hubiera sido ?complicado? y les hubiera presentado ?dificultades? como también lo hará el equipo vasco.

Además, el entrenador dijo que el ambiente que se ha creado en torno al equipo tras haber logrado el pase en cuartos de final ante el Cádiz puede ayudarles pero siempre que no les despiste en la Liga, donde el domingo reciben a la Real Sociedad.

?Siempre es positivo si no nos confundimos. No nos podemos descentrar. Los aficionados te hablan por la calle de llegar a la final y es inevitable la ilusión del aficionado pero mañana tenemos un partido complicado, difícil y atractivo. Ya les he dicho a los chicos que empezaremos a hablar de la Copa tras ese partido?, destacó.