Los jugadores coinciden en el mérito de llegar a una final que quieren ganar

Los integrantes de la plantilla del Valencia que vivieron momentos de euforia tras alcanzar la final del la Copa del Rey que disputará el 23 de abril en Sevilla coincidieron en destacar los méritos del equipo para disputarla y el único objetivo de ganarla, tal y como señalaron Carlos Soler, Maxi Gómez y el hispano-brasileño Gabriel Paulista..

Carlos Soler, capitán del equipo en la victoria por 1-0 ante el Athletic Club desde mitad de la primera parte, cuando José Luis Gayà se retiró lesionado, opinó que no se le puede quitar ningún mérito a su equipo con el argumento de que se ha medido a rivales "accesibles" durante la competición.

El Valencia ha superado a partido único al Utrillas, Arenteiro, Cartagena, Atlético Baleares y Cádiz y, a doble partido en la semifinal, al equipo vasco y para destacar la importancia del objetivo logrado señaló que habían superado a un equipo capaz de eliminar al Real Madrid y el Barcelona y que el Atlético Baleares, por ejemplo, eliminó al Celta y al Getafe. "Parece que se intenten menospreciar las cosas que hacemos", añadió.

Soler se mostro "superfeliz" por poder buscar la novena Copa de la historia del club, que podría ser la segunda de su trayectoria en el Valencia, y la misma felicidad transmitieron Maxi Gómez, pese a no jugar tras haber sido amonestado en el partido de ida en San Mamés, quien consideró increíble la celebración de la afición, y Gabriel Paulista, que destacó el buen partido del Valencia.

?La clave de esta plantilla es que somos un equipo, la palabra lo dice. Estamos trabajando muy bien", dijo Gómez, mientras que Paulista apuntó que deben seguir así. ?Tenemos que afrontar lo que queda de Liga como esta semifinal, como una final, y seguramente esta temporada vamos a celebrar mucho, posiblemente un título, que es lo que más queremos?, agregó.

Sobre las críticas al estilo de juego del Valencia, Soler dijo que opinar lo hace todo el mundo, mientras el equipo se dedica a jugar. ?No he visto las estadísticas, pero creo que el Athletic ha hecho más faltas que nosotros, me ha dado esa sensación. Fuimos justos vencedores de un partido muy disputado", manifestó.

Soler y Gómez coincidieron en que no tienen preferencia por ningún rival para medirse en la final, aunque Soler reconoció que si se clasifica el Betis, tendría una cierta ventaja (por jugar en Sevilla). "No será nada fácil para sea el que sea y el que pase, bueno será", señaló el centrocampista del Valencia, mientras que Gómez dijo que "son dos grandes y difíciles equipos".

Por su parte, Paulista afirmó que su objetivo es ganar la Copa, porque cuando llegó al Valencia dijo que venía a ganar títulos y es lo que está cumpliendo.

?Vamos a pelear hasta el último minuto como ante el Athletic. Hay que transmitir a los jugadores más jóvenes que este club es muy importante y que podemos hacer historia. Me quedan cinco o seis años de carrera, pero seguro que en Valencia os vais a acordar de mí, porque lo voy a dar todo por este club?, afirmó el defensa hispano-brasileño.

El delantero uruguayo contó que vivió la semifinal con nervios, aunque sabía que el equipo lo daría todo porque está muy unido. ?Ojalá podamos hacer una gran final. Nadie lo esperaba, pero nosotros confiábamos en el grupo, en los jugadores que tenemos, y hay que ir a por todas?, indicó.

?Es importante para el club para meterse en Europa, y ganar la Copa es ahora mismo la vía más rápida, pero obviamente no podemos dejar de lado la Liga si queremos seguir con la misma racha. Somos un equipo al que cuesta mucho ganar y hoy se ha demostrado que juntos somos muy fuertes?, finalizó Soler.