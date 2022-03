Así trabaja el Valencia en retener a Bryan Gil, lo que afectaría a los bonus por objetivos del Sevilla

El conjunto che, que no guarda opción de compra, desea mantener al barbateño una temporada más como che

Todos, absolutamente todos los partidos ha jugado Bryan Gil desde que arribó al Valencia CF en préstamo el pasado mes de enero, huyendo de Londres y un Tottenham en el que no consiguió aclimatarse como esperaba. "Estar en otro país, disputar otra liga, vivir situaciones personales complicadas lejos de casa€ Son pasitos que hay que dar y que te hacen madurar. Soy joven, pero en el futbol no hay edad y hay que asimilar cada situación lo mejor que puedas", explicaba el propio Bryan Gil durante una entrevista a AS.

Todo lo contrario que en Valencia, donde ha caído de pie. Bryan Gil está feliz en Valencia, y en Mestalla quieren retenerlo un curso más. Ese, al menos, es el plan. En la prelista de Luis Enrique, que dará la convocatoria definitiva este viernes para los amistosos de los días 26 y 29, contra Albania e Islandia, respectivamente, su futuro como internacional con la absoluta de España pasa por destacar con su equipo, algo que en el Tottenham se le resiste por ahora. El Valencia le da ese escaparate, amén de una final de Copa frente al Betis y la posibilidad de jugar en Europa el próximo curso.

El barbateño, por su parte, está encantado también en Valencia, donde ya ha disfrutado de sus primeras Fallas. En definitiva, una serie de condimentos y circunstancias con las que el Valencia CF quiere acabar seduciendo al futbolista, primero, y a los 'Spurs', después, para acabar prolongando un préstamo que en principio concluye el próximo 30 de junio y en el que el conjunto che no dispone de ninguna opción de compra ni vía preferencial sobre el joven futbolista.

El propio Bryan Gil se ha referido públicamente a ello durante un directo en el canal de Twitch de Pepe (peereira7). "Lo seguro es que mi cesión se acaba en junio ¿quién sabe si me quedo un año más? Si te digo que me quedo un año más o no te estaría mintiendo", ha apostillado el extremo. Unas declaraciones que vienen a colación de lo que ya expuso días atrás en la citada entrevista de AS: "Yo pertenezco al Tottenham y son ellos los que tienen que decidir. No depende de mí". Y es que Bryan continúe en el Valencia CF a partir del 30 de junio "dependerá de los clubes". "Yo sólo soy un mandado", apostilla.



El Sevilla FC vendió a Bryan Gil al Tottenham por 25 millones de euros más otros cinco por objetivos

Cabe recordar que el hoy valencianista Bryan Gil arribó al Tottenham el pasado verano, después de que el Sevilla FC lo vendiera por 25 millones de euros fijos, pudiendo llegar la operación hasta los 30 kilos de cumplirse una serie de objetivos. Como parte de la operación también entró el traspaso de Lamela, valorado en unos 16 millones de euros y que rescindió con los ingleses para llegar libre a Nervión. En definitiva, una operación redonda para los sevillistas y no tanta para el joven futbolista, que en Inglaterra tan sólo ha acumulado 756' repartidos en 20 encuentros. Tan sólo nueve de ellos en la Premier, donde ha sumado unos exiguos 86'.

En el traspaso de Bryan Gil al Tottenham, el Sevilla FC se guardó unos bonus por objetivos (individuales y colectivos) que podrían verse afectados por la continuidad, o no, del joven extremo en Mestalla la próxima temporada. Algunos de ellos, para bien, y otros para mal. Véase el caso, por ejemplo, la vuelta de Bryan Gil a la 'Roja', algo que en la disciplina del Tottenham se antojaría imposible a día de hoy.