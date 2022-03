Carlos Soler cree saber la clave para derrotar al Betis en la final de la Copa del Rey

El centrocampista y capitán del Valencia CF argumenta que el partido de LaLiga les servirá para aprender y no repetir errores

Carlos Soler, futbolista del Valencia CF, habló sobre la final de Copa del Rey que le enfrentará al Real Betis Balompié el próximo sábado 23 de abril en el Estadio de La Cartuja, detallando cuál cree él que será la clave para derrotar al conjunto bético.

"Es una final nunca se sabe lo que va a ocurrir. También va a depender de cómo lleguemos los dos equipos. Las dinámicas con las que lleguemos a la final van a ser importantes. Ojalá sigamos con la racha que venimos en la liga, venimos de porterías a cero, es importante y eso ayuda porque llevábamos muchos partidos siendo goleados. Seguir dejando la portería a cero va a ser muy importante. Hay que seguir con esta racha", afirmó uno de los líderes del Valencia CF en una entrevista concedida a SuperDeporte mientras que está concentrado con la selección española.

El centrocampista valenciano además añadió que no cree que el partido de LaLiga, que el Real Betis ganó por 4-1, sirva como referencia alguna y sí para que su equipo aprenda mucho. "El Betis ya sabemos el estilo que tiene, de intentar hacer daño con el balón, es verdad que el único partido con ellos de este año nos salió rana. De hecho, fue uno de los peores partidos de la temporada, pero eso nos puede servir para aprender y saber en qué nos equivocamos y en qué podemos mejorar".

Finalmente, sobre este partido, Carlos Soler aseguró que la afición del Valencia CF jugará un papel clave. "En la vuelta contra el Athletic hizo mucho. Ver a tanta gente animando te cambia el estado de ánimo. Fue una semifinal y nos ayudaron mucho".

La renovación de Carlos Soler por el Valencia CF sigue pendiente

Carlos Soler acaba contrato con el Valencia CF en 2023 y la negociación sigue estancada, si bien es cierto que el club valencianista está subiendo su apuesta en la búsqueda de mantener tanto a Gayá como a él, puesto que el Valencia los considera como las banderas del proyecto deportivo en los próximos años.

Soler también se refirió a esto en la entrevista. "Soy optimista, yo siempre he dicho que me gustaría seguir. El club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar y para mí estar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el club de tu vida... con siete años llegué, son 18 años y cada vez que lo pienso no me lo creo que sean tantos años... sería superespecial renovar con el Valencia CF".