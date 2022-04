Agotadas en menos de 40 minutos las entradas de la polémica para la final de Copa del Rey

Los 820 abonados del Valencia CF don derecho que han estado menos rápidos se han quedado sin entrada para ver a su equipo frente al Betis en La Cartuja

El Valencia CF ponía a la venta este martes, a partir de las 10:00 horas, las entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevillla frente al Betis. En total, 12.745 entradas que en algo menos de 40 minutos ya habían quedado agotadas en su mayoría, pudiéndose adquirir tan sólo algunas de ellas sueltas en ubicaciones muy concretas.

Cabe recordar que el reparto de las entradas por parte del Valencia CF tampoco ha estado exento de polémica, siendo 13.565 los abonados que cumplían con los dos requisitos exigidos: ocho años de antigüedad mínima y un 80% de asistencia a los partidos de la presente temporada. Estos se volcaron desde primera hora a la compra de las localidades, lo que provocó que la web del Valencia CF estuviera colapsada durante el comienzo del proceso. El conjunto che tenía que mandar el enlace a la plataforma de venta de entradas de la RFEF, lo que provocó el colapso.

Solvendato el problema, sólo el 95% de los abonados que cumplían los requisitos consiguieron su localidad para la final de la Copa del Rey contra el Betis, quedándose fuera de la final unos 820 abonados que cumplían con los criterios expuestos.



El Valencia CF ha reservado 3.200 entradas para la final contra el Betis para sus "compromisos institucionales"

En su momento, el Valencia ya había señalado que se reservaba 3.200 entradas para sus "compromisos institucionales" y este pasado lunes aclaró que las 4.752 entradas que no serán para sus abonados pero que se pondrán a la venta y que no entran en esos compromisos serán para "abonados vips del Camp de Mestalla, aficionados de otros lugares del mundo que no pueden ser abonados, Asociación de Futbolistas del Valencia CF, jugadores de la Academia VCF, escuelas conveniadas, Asociación Pequeño Accionista y empleados".