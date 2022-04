La gran duda que tiene que resolver el Valencia mientras se juega la final copera contra el Betis

El ariete de Getafe es uno de los futbolistas más prometedores y si no se queda en el Valencia CF se convertiría en una de las joyas en el próximo mercado de fichajes

El Valencia CF afronta esta recta de final de temporada con toda la atención puesta en la final de la Copa del Rey que le enfrentará al Real Betis Balompié este sábado 23 de abril en el Estadio de La Cartuja. Con LaLiga prácticamente perdida, puesto que está a diez y quince puntos de la sexta y quinta plaza de la clasificación respectivamente, el torneo de KO se ha convertido en la tabla de salvación del curso para el equipo que entrena José Bordalás, el cual tendrá que resolver de forma obligada una de sus dudas de cara a la próxima campaña: la continuidad o no de Hugo Duro.

El fichaje de Hugo Duro por el Valencia CF se ha convertido en un debate de estado en la ciudad mediterránea. En la afición hay temor a que Peter Lim y Meriton hagan una de las suyas y no se ejecute la opción de compra que se tiene por el delantero madrileño, el cual ha convencido a todos a base de buen rendimiento y goles.

El Valencia CF tiene una opción de compra sobre Hugo Duro

Hugo Duro está jugando durante esta temporada 2021/2022 en el Valencia CF en calidad de cedido por el Getafe CF. El equipo valenciano se guardó una opción de compra por 4 millones de euros que tiene que ejecutar antes del 15 de mayo. Se da por hecho que así será, pero en Valencia hay intranquilidad por las múltiples maniobras que ya ha hecho la actual propiedad de la entidad, mientras que por otro lado, desde Getafe afirman que no saben nada sobre el futuro del que aún es su delantero. "El Valencia CF tiene una opción de compra por Hugo Duro, pero no tengo noticias. Conmigo hace tiempo que no hablan", aseguró recientemente el presidente azulón, Ángel Torres, en Radio Estadio de Onda Cero.

Por su parte, el jugador se mantiene al margen de todo en una charla que dio con el periodista Miguel Ángel Román en su canal de Twitch. "Estoy al margen porque el año pasado a estas alturas todo el mundo decía que el Madrid me iba a comprar y luego me llevé un golpe de realidad. Yo estoy al margen. Según la prensa me llevan comprando 5 meses. Si me compran, yo encantado porque estoy muy a gusto".

Hugo Duro, una oportunidad de mercado si no lo compra el Valencia CF

A sus 22 años, Hugo Duro acumula ocho goles y cuatro asistencias en lo que va de temporada. El ariete nacido en Getafe tiene un valor de 8 millones de euros en el página web Transfermarkt y es uno de los jóvenes futbolistas españoles de mayor proyección por lo que en caso de que el Valencia CF no haga efectiva su opción preferente, pretendientes no le faltarán al atacante.