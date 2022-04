Bordalás deja clara su postura y pasa del Betis y de Pellegrini

El técnico del Valencia también se alegró de la mejoría de Paulista: "Esperemos que esté en la final"

Cada vez que José Bordalás habla sube el pan. Es un entrenador muy directo y que no se suele ir por las ramas. Por eso, ahora, a escasos día de la Copa del Rey, da más titulares que nunca. Y en un club con tanta repercusión como el Valencia más. El equipo che tiene varios frentes abiertos. Por un lado lucha por la clasificación europea vía Liga, algo que tiene complicado, pese a estar a sólo cuatro puntos del Villarreal; por otro, está la preeminencia en la comunidad valenciana, con el propio equipo amarillo por delante y de moda tras meterse en semifinales de la Champions; aparte es tá una final de Copa que, según desveló el pasado domingo, es prioritaria a día de hoy, al contrario que ocurre con el Real Betis...

Mañana, ante Osasuna, Bordalás lo tiene claro: "Sí. Voy a dar entrada a jugadores menos habituales. No asumir riesgos a falta de una semana para la gran cita, la gran final. Pero sí que les he trasladado que para ganar una final hay que llegar de la mejor forma. Va a ser un partido de mucha exigencia y hay que llegar en el mejor estado de forma".

Justo lo contrario que ayer decía un Manuel Pellegrini, quien señalaba que el partido de esta noche ante la Real Sociedad y el del martes frente al Elche iban a servirle para ver qué jugador estaba en mejor forma para afrontar la final ante el Valencia en el once titular. Ante esta postura, Bordalás no quiso mojarse en absoluto. "Respeto todas las opiniones de los colegas, no sé en qué contexto ni cómo lo ha dicho. Así que no voy a opinar", advertía.

Sí que opinó sobre la situación del Villarreal y las críticas que recibe porque no aprovecha las ocasiones de cogerlo, anteponiendo la final de Copa del Rey a LaLiga. "Lo dije muy claramente. El día a día nos dirá si nos da o no nos da. Si comparamos plantilas, por ejemplo la del el Villarreal. Históricamente el Valencia es un club mucho más grande pero tenemos que ver la realidad actual. Si queremos ver otra realidad paralela y pensar que el Valencia puede pelear por estar en Champions... Esa no es la realidad. La realidad es que estamos en una final de Copa que vamos a luchar por traernos un título. Y en Liga podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Antes de esta racha de ocho partidos sin perder, llevábamos once sin ganar. A mí me gustaría luchar por la Champions y por el título, pero esa no es la realidad. Mañana vamos a jugar contra Osasuna y pelaremos por la victoria a ver si nos podemos acercar al Villarreal y al Athletic que son dos grandes equipos y van a pelear por el séptimo puesto", indicaba el técnico levantino, que aparte del Betis, parece que también ha descartado poder alcanzar a la Real Sociedad.

Y de lo que sí está contento es de la evolución de los tocados y lesionados de cara al partido ante el Betis en La Cartuja, no en vano son varias piezas clave las que se encuentran en el aire. Y que no jugarán ni mañana ni el miércoles. "El equipo está bien. Algunos acabaron con problemas el lunes pero ya están mejor: Yunus, Ilaix... Gaby (Paulista) está mucho mejor. Contentos en ese sentido porque es un jugador muy importante y esperemos que esté en la final".