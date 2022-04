Bordalás:"No voy a asumir riesgos, la realidad no es pelear por la Champions"

Bordalás:"No voy a asumir riesgos, la realidad no es pelear por la Champions"

Valencia, 15 abr (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, anunció este sábado que reducirá los riesgos en los dos encuentros ligueros que debe jugar el equipo antes de la final de la Copa del Rey del sábado 23 ante el Betis y que dará entrada a jugadores menos habituales, una decisión que combinó con la reflexión de que la plantilla no está hecha para pelear por la Liga de Campeones, tal y indicó en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado ante el Osasuna en Mestalla.

?Queremos hacer un buen partido este sábado porque la Liga es importante, pero hay muchas opciones de que jueguen muchos futbolistas que no jugaron en el último partido y que lo hagan otros?, apuntó el técnico.

Preguntado por sus declaraciones sobre las limitaciones de la plantilla tras el empate del lunes ante el Rayo Vallecano y por si cree que el equipo no puede compaginar el reto de preparar la final y pelear por los puestos europeos en la Liga, Bordalás dijo que se puede ver ?el vaso medio lleno o medio vacío? pero que hay que asumir la realidad de la plantilla.

?Lo dije muy claramente y no voy a insistir en lo mismo. El día a día nos dirá si nos da o no. Si comparamos plantillas, no podemos hacerlo con la del Villarreal actual aunque el Valencia sea históricamente un club mucho mas grande?, reflexionó.

?Hay que ver la realidad actual. Si queremos ver otra paralela y pensar que el Valencia puede pelear por estar en la Champions, esa no es la realidad?, insistió el técnico, quien, pese a ello, aseguró que seguirán en la pelea con el Villarreal y el Athletic por esos puestos europeos.

Bordalás dijo que la realidad de este momento es que tienen una gran final en unos días, que van a pelear por conseguir el título y que en la Liga les está costando mucho avanzar.