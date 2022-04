Miranda: "Será una final bonita en Sevilla, en un campo como La Cartuja, donde caben muchas personas"

El bético Juan Miranda sueña con la final de Copa del Rey del próximo sábado frente al Valencia CF de Bordalás; "una gran noche" en su ciudad y ante su gente

El lateral izquierdo del Betis Juan Miranda ha atendido a ESTADIO Deportivo en una extensa entrevista en la que, entre muchos otros temas, ha tratado la importancia de la final de la Copa del Rey para el Betis de Manuel Pellegrini. Un encuentro que el conjunto verdiblanco disputará el próximo sábado contra el Valencia CF en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Una cita histórica, pues el Betis tiene la oportunidad de optar al título 17 años después de aquel gol de Dani en el Calderón que sirvió para sumar la segunda Copa del Rey de la historia del Real Betis.

Tras dejar atrás al Rayo Vallecano en semifinales, el Betis recibe a un Valencia CF de Bordalás con esa chispa de intensidad que caracteriza a los equipos del técnico alicantino. Todo o nada, una final como su nombre indica, con la máxima de poder elevar al cielo de La Cartuja una Copa del Rey que cada año se supera, desde que viene celebrándose en Sevilla. Y es que el jugarla en casa también será un plus añadido para los béticos, que sueñan con volver a tocar plata.

Para Miranda o no es un partido más. Y no solo por el hecho de ser una final, sino también por disputarse en su tierra, con su gente. "Será una final bonita aquí en Sevilla y para mí es un sueño. Quién me lo iba a decir que después de tanto tiempo iba a vivir una final aquí en mi ciudad, con mi gente viéndome en la grada. Esperemos sacar un resultado positivo y que Sevilla y los béticos disfrutemos", dice el de Olivares.



La Cartuja y la labor de Imbroda

No es la primera vez que Miranda disputa un encuentro en el Estadio de La Cartuja. En los últimos años, gracias a la labor del reciente y tristemente fallecido Javier Imbroda, quien fuera Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía hasta su fallecimiento, se ha conseguido aprovechar al máximo sus instalaciones tras años de casi abandono.

De haber estado prácticamente en desuso, el Estadio de la Cartuja se ha puesto en condiciones óptimas para albergar partidos de la Selección, tanto masculina como femenina y eventos como la Eurocopa o la final de la Copa de del Rey de rugby. "Es un gran estadio en el que caben muchas personas y cuando jugué con la sub 21 aquí el césped estaba muy bien. Seguramente para la final esté estupendamente y podremos pasar un buen día y sobre todo una gran noche", añade el jugador.

Ahora, por tanto, solo queda que eche a rodar el balón y que el Estadio de la Cartuja ponga el broche final de una gran temporada de espectáculo para el aficionado bético, que ha acompañado y llevado en volandas al equipo durante estos últimos 17 años de sequía.