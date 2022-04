Bordalás descarga en el Betis el rol de favorito, asume la presión y no juega al despiste con el concurso de Paulista

El entrenador che apela a la ilusión por hacer "felices" a los valencianistas y cree tener "experiencia en partidos que, en definitiva, eran una final"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, visualiza "un ambiente increíble", pero no un resultado concreto, en la final de la Copa del Rey, que su equipo disputa mañana ante el Betis. "Hemos disputado partidos como aficionados. Al margen de que ustedes sean profesionales, hemos visto infinidad de partidos y, si supiéramos el guion o cómo se van a desarrollar... El fútbol no deja de sorprendernos; por eso mueve a millones de personas. Es un deporte imprevisible", apuntó este viernes en la rueda de prensa oficial en el Estadio de La Cartuja, donde no se considera novato en estas lides: "Sí he vivido antes momentos que eran finales para ascender, por ejemplo, a Primera. He disputado partidos que eran de ser o no ser, que, en definitiva, eran una final. Nos jugábamos muchísimo. Ya tengo cierta experiencia en partidos de este calado y con esta responsabilidad. Estoy tranquilo, bien y feliz". Además, abordó otros asuntos de actualidad:



EL BETIS, FAVORITO

"Lo respeto y me parece bien. Me lo han comentado durante estas semanas, pero yo no pienso en ello. Me centro en mi equipo, en lo que tenemos que hacer para completar un gran partido"



LEMA 'BRONCO Y COPERO' AUGURABA ESTA FINAL

"Siempre, como profesional, imaginas y buscas llevar al equipo lo más arriba posible en un campeonato. En LaLiga me habría gustado también estar más arriba. En Copa, afortunadamente, hemos conseguido estar en la final. Siempre aspiras a conseguir objetivos ambiciosos en un club con una magnífica historia y una magnífica afición. Ahora, toca afrontarla y disfrutarla"



¿FANTASEÓ CON UN TÍTULO?

"Todos tenemos fantasías, como seres humanos y como profesionales. Siempre te imaginas y trabajas para intentar conseguir cosas importantes. Conseguir un título copero sería algo importante. Vuelvo a repetirlo, no para mí, sino para toda la afición. Hacer feliz a mucha gente trabajadora, que su vida es el Valencia, es algo que merece la pena. Merece que demos un plus para poder darles esta alegría, porque lo dan todo por su equipo. Mis fantasías van más encaminadas en ellos, que en mí"



A QUÉ BÉTICO ELIMINARÍA DE LA ECUACIÓN

"No podría decir uno. El Betis tiene grandísimos jugadores. Siempre mi deseo es enfrentarme a los mejores. En momentos así, los jugadores quieren estar. Los jugadores del Betis no son una excepción. Para disfrutar de un partido así deben estar los mejores"



¿LLEGAN THIERRY CORREIA Y GABRIEL PAULISTA?

"Thierry está bien. Ha disputado muchos partidos seguidos tras la lesión. El martes le cambié para darle descanso, pero está francamente bien"

"Gabriel ha trabajado al margen del grupo en las últimas sesiones y luego se ha incorporado. En la sesión de este viernes también va a estar. Tenemos motivos de sobra para ser optimistas, y es casi seguro que va a poder jugar"



SE CENSURA SU FORMA DE JUGAR

"Ya lo he comentado. No tengo nada que decir y me centro en mi equipo. No en lo que digan los rivales o en lo que puedan pensar. Nos centramos en nosotros, que es lo más interesante".