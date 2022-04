Bordalás, orgulloso: "El guion trabajado lo han hecho a la perfección"

El técnico del Valencia cree que tuvieron ocasiones para acabar y se niega a hablar de su futuro para centrarse en recuperar a su equipo de aquí a final de temporada

José Bordalás, entrenador del Valencia CF, atendió a los medios de comunicación después de la derrota de su equipo en la final de la Copa de Rey contra el Real Betis Balompié. Bordalás se centró en la lotería que son los penaltis y la tristeza que ha entrado en el vestuario. "Estamos tristes por la forma que hemos perdido, es una lotería. Hemos tenido ocasiones y no hemos estado acertados y hemos perdido en los penaltis. Orgullosos del equipo, jugadores y afición. Tristes por todos ellos por no haberles podido ganar la Copa".

José Bordalás piensa que ahora le toca recuperar al equipo y que la temporada no está acabada, que deben hacerlo lo mejor que puedan en LaLiga. "Ahora son momentos difíciles cuando pierdes una final. Estamos tristes. Forma parte del fútbol y cuando llegas aquí hay posibilidad de ganar o perder y estamos orgullosos de todos. Ha estado la afición con el equipo, con mucha energía, dándolo todo y no podemos lamentarlo. Hay que levantarse pronto porque forma parte del fútbol. Hay que mirar al presente y volvemos a competir en LaLiga y a intentar sumar el máximo de puntos posibles. Ha sido una pena porque lo hemos dado todo".

Bordalás explicó por qué tiraron esos futbolistas los penaltis. "La decisión de los penaltis es del técnico, hablando con los futbolistas, porque ellos están fatigados y es algo decisivo. El que está con más confianza. Estos eran los futbolistas mejores. Erró Yunus y forma parte del fútbol. Es momento de recuperar el ánimo y no voy a hablar del futuro. Tengo que recuperar el ánimo de los futbolistas y levantarlos. Todos queríamos el título y el pase para estar en Europa. Toca continuar".

No quiso olvidarse de la afición. "Darle las gracias porque ellos han visto que lo han dando todo. El guion trabajado lo han hecho a la perfección. No hemos aprovechado las ocasiones y esto se paga porque no tienes más oportunidades. Darle las gracias y no podemos decirle nada más, pero estoy seguro de que están orgullosos del equipo".

Finalmente, valoró positivamente al Betis, al cual alabó. "Teníamos enfrente un gran equipo como el Betis. Un rival de mucha entidad muy bien dotado. Sabíamos que habría alternativas. Hemos tenido momentos muy buenos y ocasiones al final y hubiera sido decisivo, pero el fútbol es así. El equipo ha estado francamente bien. Gabriel Paulista es un ejemplo que lo da todo por el equipo y gracias a él y a todos hemos podido llegar hasta aquí".

Después de la final de Copa del Rey contra el Betis, también habló Gabriel Paulista, jugador del Valencia CF:

"Es muy duro perder un título. Estamos muy tristes pero orgullosos. Hemos dado todo, hasta el último minuto y es difícil hablar de una derrota, pero yo estoy sufriendo esta temporada, ayudo a todos y lo voy a hacer hasta el último día aquí", afirmó el central del Valencia CF, Gabriel Paulista.