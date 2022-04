Gayá advierte a todos los que dan al Valencia por muerto: "¡Volveremos!"

A pesar de estar profundamente triste por la derrota, el capitán del Valencia CF no quiere que nadie olvide la grandeza del equipo de su vida

José Luis Gayá, capitán del Valencia CF y uno de los futbolistas más destacados de la escuadra valencianista en la final de la Copa del Rey, dio sus primeras impresiones después de caer contra el Real Betis Balompié.

Gayá se mostró muy apenado por no haber conseguido el triunfo, la cual suponía la novena copa nacional del cuadro blanquinegro. No pudo ser para Gayá que se olvidó de cualquier análisis del juego para quedarse con los sentimientos. "El fútbol es esto. Es bonito y cruel a veces. Me voy muy dolido. La afición se merecía la Copa e ir a Europa. Es una doble tristeza".

Gayá aseguró que no tiene que reprocharle nada a su equipo ni a sus compañeros. Ni mucho menos a Yunus Musah, que fue el que erró el penalti, a la postre, decisivo. "Nos hemos dejado todo lo que teníamos en el campo. Creíamos mucho en ganar hoy y nos vamos decepcionados pero orgullosos del equipo y la afición".

Finalmente, advirtió a todos esos equipos que ven al Valencia CF como un cadáver. Claramente dirigido a aquellos con los que compite habitualmente: Sevilla FC, Villarreal CF, Real Sociedad y el propio Real Betis. "¡Volveremos!".