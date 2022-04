La doble decepción del Valencia sin el respaldo de Meriton

El equipo de José Bordalás da la temporada casi por acabada, ya que tiene muy difícil lograr clasificación europea vía LaLiga

Fue una noche muy dura para el Valencia CF y para su afición. La derrota en la tanda de penaltis contra el Real Betis dejó en nada el esfuerzo del equipo que entrena José Bordalás, el cual realizó un gran partido, llegando incluso a dominar partes del choque como fue el inicio de la segunda mitad. Al final, la tanda de penaltis fue decisiva y ahí la juventud de Yunus Musah le jugó una mala pasada, que erró su pena máxima. Algo que no le ocurrió a Juan Miranda que anotó el suyo, mandando el trofeo de la Copa del Rey a las vitrinas del estadio Benito Villamarín.

Después del partido, fueron horas duras para el Valencia CF que salieron del estadio de La Cartuja totalmente rotos por el dolor y la frustración que les generó la derrota, más sabiendo de que en LaLiga no tienen ninguna opción de conseguir el billete para competición europea. Una doble decepción para la escuadra blanquinegra, que se ve con la temporada prácticamente acabada, pero que no encontró el respaldo de la propiedad, Meriton, ya que Anil Murthy no estuvo con los jugadores y el cuerpo técnico en estos momentos tan difíciles.

Los futbolistas del Valencia CF se resguardaron en sus respectivas familias para pasar el mal trago que les provocó perder la Copa del Rey. Los seres queridos valencianistas acudieron al hotel donde se hospedaba la expedición de la entidad de Mestalla a las 2:30 horas. Allí cenaron en un salón de más de 300 personas en el que no estuvo Anil Murthy, tal y como asegura Superdeporte, el periódico local deportivo valenciano, que además recoge declaraciones de algunos familiares que muestran el sentir actual de la plantilla: "Los jugadores se quitaron un poco el sofoco que llevaban, aunque estaban muy tocados y cansados porque el esfuerzo fue tremendo", aseguró.

La cena transcurrió con total normalidad, sin discursos y actos especiales, acabando a las 5:00 horas. Posteriormente, los jugadores regresaron a sus lugares para descansar, mientras que los jugadores se quedaron en el hotel sevillano para digerir la derrota copera.

El Valencia CF, con la mente puesta en LaLiga pero sin opciones

José Bordalás, entrenador del Valencia CF, afirmó en la rueda de prensa posterior al partido de Copa del Rey, que no le queda otra que recuperar al equipo lo mejor posible para afrontar el final de la temporada, con la dificultad que supone no tener casi nada en juego ya que en LaLiga tienen casi imposible la clasificación europea.