La afición del Valencia se moviliza

En redes sociales se está formando un movimiento para respaldar y apoyar a Yunus Musah, que falló el penalti en la Copa del Rey contra el Real Betis

El Valencia CF sigue lamiéndose las heridas después de perder la final de la Copa del Rey contra el Real Betis Balompié hace escasos días. Caer en la tanda de penaltis tras hacer una gran actuación en el partido, que acabó con empate a uno, nunca es fácil de digerir, puesto que todo el valencianismo sintió por momentos que podían saborear unas mieles del éxito que con Meriton y Peter Lim, su propietario, al mando de la entidad de Mestalla no son fáciles de saborear. Se soñaba con repetir los vivido hace tres temporadas en el estadio Benito Villamarín, pero precisamente el Real Betis, el huésped del coliseo de la Avenida de La Palmera, lo evitó gracias al tanto de Juan Miranda en el último lanzamiento de la tanda de penaltis y el error del valencianista Yunus Musah anteriormente.



A sus 19 años, Musah es una de las más firmes promesas del Valencia CF, la afición valencianista sabe de esto y no ha dudado en arroparle desde el primer momento a pesar de su fallo, tal y como hizo José Bordalás, su entrenador, en la rueda de prensa posterior al choque afirmando que no tenía nada que reprocharle a su pupilo.



Esa vía parece que va a tomar la afición blanquinegra que está preparando una movilización para el próximo partido que se disputa en el estadio de Mestalla para apoyar a la promesa de Estados Unidos. Según está difundiéndose por redes sociales, teniendo mucho apoyo y respaldo, los seguidores del Valencia CF van a darle una ovación a Yunus Musah en el minuto 4 del choque que jugará su equipo contra el Levante UD el próximo sábado 30 de abril a las 18:30 horas. Coincidiendo con el dorsal que porta el nacido en Nueva York, la afición quiere mostrarle su reconocimiento y respeto por la valentía que tuvo para lanzar una pena máxima que quizás le hubiera correspondido a otro por veteranía, madurez, rol y peso específico en el equipo.





Lo he leído hace unos minutos y apoyo la iniciativa.



???? Ovación a Yunus Musah en el minuto 4.



Comparte, dale RT o lo que sea, pero que suceda de verdad este sábado a las 18:30h. pic.twitter.com/iYa17doiwT — Jorge Ruiz (@jorgeruve) April 25, 2022

El Valencia CF, ante un final de temporada en LaLiga muy duro

Eltiene ahora que atravesar un tramo complicado de temporada pues es décimo clasificado con 42 puntos y se encuentra a diez unidades del, séptimo, lugar que ahora da billete para clasificación a competición europea, a, tras la victoria delen, pero al que eltiene casi imposible acceder al quedar sólo quince puntos en juego.Por ello,, técnico ché, afirmó que ahora sólo le queda levantar al grupo, acabar la temporada con dignidad y afrontar la realidad, que no es otra que elencadenará su tercera temporada sin jugar torneo continental.