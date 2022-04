Musah: "Duele muchísimo fallar el penalti, pero he tenido mucho apoyo"

Valencia, 28 abr (EFE).- El centrocampista del Valencia Yunus Musah admitió que haber fallado el penalti en la final de la Copa del Rey, disputada el pasado sábado, que facilitó el título al Betis "duele muchísimo", pero agradeció el gran apoyo que ha tenido estos días de sus compañeros y también de la afición del club de Mestalla.

"No salió como quería pero al volver a entrenar me apoyaron mucho. Ahora estamos pensando en lo que viene. Es momento de aprender y seguir. Ha pasado tiempo después de la final. Estábamos tocados todos, pero ya nos hemos sentido mejor al volver a entrenar. Sentimos que esto es un punto de partida de lo que este equipo puede hacer. Sabemos lo que podemos conseguir", apuntó en declaraciones a los medios del club.

Musah se mostró muy reconfortado por el cariño que le ha llegado a él, pero también al resto de la plantilla estos días de los seguidores y cree que demuestra cómo es la entidad. "Muchas veces cuando pasan cosas así los jugadores pasan momentos difíciles, pero aquí la afición nos ha apoyado muchísimo. Eso te dice los valores del Valencia. El equipo y la afición están juntos en las buenas y en las malas", subrayó.

"Nosotros queríamos ganar la Copa y traerla a Mestalla. Nos afectó mucho no conseguirla después de mucho trabajo, pero la afición nos ha apoyado mucho y queremos darle alegrías. Me ha tocado mucho como me ha apoyado la afición. He tenido mucho apoyo en los momentos que más lo necesitaba. Lo agradezco mucho", admitió.

Pero el internacional estadounidense pidió pasar página y centrarse ya en el encuentro ante el Levante. "Esto no para. El sábado tenemos un derbi y queremos ganar. Queremos hacer un buen partido. Hay que seguir. La final ha pasado y ya estamos centrados en el partido. En la final hicimos un gran partido y debe servir como punto de partida", destacó.

"Tenemos que quedarnos con lo bueno que hicimos en la final y aprender de lo que podemos hacer mejor. Hemos vivido una experiencia, mejorar para la próxima y crecer. Queremos hacerlo lo mejor posible hasta final de temporada. Este equipo lo va a dar todo", aseguró.