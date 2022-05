Bordalás: "Mi pensamiento es seguir pero la plantilla debe mejorar"

Valencia, 6 may (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, se mostró este viernes claro respecto a su intención de cumplir su contrato y seguir en el club la temporada que viene y confirmó que mantuvo hace semanas una reunión para planificarla pero advirtió que, aunque haya salidas importantes, de las que no quiso dar nombres, el nivel general de la plantilla debe mejorar con las llegadas.

?Tengo contrato y mi pensamiento en principio es estar dirigiendo al Valencia la próxima temporada. Hay cosas que mejorar porque a pesar de llegar a la final de la Copa no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos y el Valencia debe hacerlo?, apuntó en una rueda de prensa en la que señaló que ?en principio? no hará uso de su cláusula de salida.

?Estoy siendo contundente pero la plantilla tiene que mejorarse. El Valencia debe estar entre los mejores?, añadió tras advertir del peligro de no hacerlo. ?Los grandes intentan mejorar cada temporada y el Valencia tiene que ser así, si no, el fútbol te juega malas pasadas y te lo puede cobrar muy caro. Si tú no mejoras habrá una temporada que tendrás serios problemas y el Valencia no puede permitirse eso?, afirmó.

El técnico alicantino confirmó que en la reunión, que fechó antes de la final copera, se le confirmó que habrá salidas importantes, algo que dice aceptar si suponen ingresos altos para el club. ?Me dijeron que se necesitaba vender, lo entendí, como siempre, y el club ha entendido que deberá incorporar jugadores de nivel Valencia. Entiendo que tiene que haber salidas pero deben llegar jugadores de nivel Valencia?, apuntó.

?No me lo han asegurado pero imagino que se está trabajando en ese perfil de jugador que le pueda dar un salto para pelear por puestos europeos. Creo que a estructura tiene nivel para incorporar esos jugadores otra cosa es que el Valencia pueda o tenga esa voluntad para hacerlo. Estoy convencido de que trabaja para incrementar el nivel de la plantilla. Confío en que va a ser así?, afirmó.

Además, habló de las opciones de compra que el club tiene sobre Omar Alderete y Hugo Duro. ?Han estado a un buen nivel y dependerá de las negociaciones del club con sus equipos de origen o de si antes aparecen jugadores de más nivel pero el Valencia está contento con el nivel de ambos?, destacó.

También anunció que dará una lista con jugadores de la actual plantilla que cree que no deben seguir. ?Hay jugadores que deben salir y así lo trasladaré porque por mucho que quieran no van a poder ayudar?, apuntó el técnico, que dejó abierta la opción de que algunos lo hagan cedidos.

?El equipo se deja todo en el campo y estamos muy contentos pero ha quedado patente que faltan más cosas?, señaló Bordalás, que se mostró dispuesto a volver a tener un papel activo en la confección de la plantilla, a diferencia de lo que pasó en el tramo final del mercado de invierno.

?No me gusta hablar del pasado ni lamentarme de lo anterior. Siempre intento tener un papel activo e intentar ayudar. Hay una dirección deportiva y gente trabajando pero se puede ayudar para equivocarnos lo menos posible?, destacó.