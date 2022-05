El duro pique de José Bordalás con dos periodistas en Bilbao

El entrenador del Valencia CF defendió a su equipo y arremetió contra aquellos que van a los estadios a insultar

No vive José Bordalás, entrenador del Valencia CF, ni su equipo sus mejores momentos deportivos después de que hayan perdido la final de la Copa del Rey contra el Real Betis Balompié y de que se hayan quedado sin opciones de pelear por los puestos que dan clasificación a torneo europeo en LaLiga. Bordalás es ambicioso y competitivo e intenta acabar la temporada de la mejor manera posible pero la crispación y la presión con la que vive, aún no se sabe si continuará o no en el banquillo valencianista la próxima temporada, más las críticas continuas al estilo de juego de su conjuntos hace que en ocasiones le hagan estallar. Justo lo que ocurrió ayer en la rueda de prensa después del encuentro que disputaron Athletic Club y Valencia CF, que finalizó con empate a cero, en el Estadio Nuevo San Mamés. José Bordalás tuvo dos enganchones con dos periodistas debido a lo que se había visto en el terreno de juego.



A José Bordalás no le hizo la más mínima gracia de que el primer periodista que le preguntó esbozara una pequeña sonrisa por los insultos que recibió en el coliseo vasco. No se pudo contener el técnico que fue muy claro. "Usted habla de los cánticos explícitos y sonríe. A mí no me hace ninguna gracia que me insulten. Cuando hay algún insulto de un jugador o cuerpo técnico se sanciona, aquí te cantan, te insultan y no pasa nada, todo sigue igual. Creo que no es justo porque creo que hacemos nuestro trabajo y yo respeto a todo el mundo y no veo motivos para que me insulten no sólo a mí sino a nadie".



Posteriormente, otro periodista le cuestionó a José Bordalás por la teoría que el técnico ha construido, la cual se basa en que hay "una corriente contra su equipo" argumentando el preguntador de que quizás se debe a algo que hace su equipo. Ahí Bordalás no se contuvo. "Por personas como usted que lo comentan. Ustedes sabrán por qué y no voy a entrar en ese juego. Cuando no se gana siempre se achaca a lo mismo. ¿Vio usted el Real Madrid - Manchester City? ¿Vio lo que se jugó? ¿Se acordó de Bordalás viendo el partido? Eso se produce en cada partido, cada fin de semana y cuando lo hace mi equipo, el Valencia CF, se habla de todo ello, pero cuando es a la inversa no se habla".





El pique acabó ahí, pero es cierto que la relación